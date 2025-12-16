Pentagon odobrio prodaju vojnog paketa Libanu vrijednog skoro 35 miliona dolara

SAD su u utorak odobrile moguću prodaju višenamjenskih vozila s točkovima visoke mobilnosti (HMMWV) Libanu, u poslu vrijednom skoro 35 miliona dolara.

Liban je u početku tražio 50 HMMWV-ja, ali je otada zatražio dodatnih 90, čime je ukupna vrijednost porasla na 140. Vrijednost ugovora procjenjuje se na 34,5 miliona dolara, saopćio je Pentagon.

Ostali dijelovi ugovora uključuju višepojasne ručne radio uređaje, prijemnike globalnog pozicijskog sistema, Quicklook elektroničke protivmjere valnih oblika, usluge obuke i logističke podrške.

- Ova predložena prodaja podržat će vanjsku politiku i nacionalnu sigurnost Sjedinjenih Država poboljšanjem sigurnosti partnerske zemlje koja i dalje predstavlja važnu snagu za političku i ekonomsku stabilnost na Bliskom istoku - saopćio je Pentagon, prenosi TV mreža al-Arabiya.