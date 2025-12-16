Lavrov: "Amerika nam je obećala da će se Ukrajina odreći teritorija"

Sjedinjene Američke Države obećale su Rusiji da će se Ukrajina odreći dijela svog teritorija u sklopu mirovnog sporazuma, izjavio je ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov.

Prema njegovim riječima, administracija Donalda Trampa shvatila je da teritorije na kojima su Rusi živjeli stoljećima "trebaju ponovo postati dio Rusije".

Lavrov je pri tome mislio na Donjeck, Luhansk, Herson, Zaporižju i Krim – pet ukrajinskih regija koje je Vladimir Putin protuzakonito anektirao 2022. godine. Njegove izjave dolaze nakon razgovora američkih zvaničnika u Berlinu s ukrajinskim i evropskim liderima o mogućem mirovnom rješenju.

Putin je, prema Lavrovu, zatražio da se Ukrajina povuče iz preostalog dijela Donbasa, koji uključuje Donjeck i Luhansk, a koji trenutno nije pod ruskom kontrolom. Moskva je također insistirala na zabrani ulaska Ukrajine u NATO, a Lavrov tvrdi da SAD razumije i taj zahtjev.

- Naš stav je jasan. Korijenski uzroci sukoba moraju biti eliminisani - rekao je Lavrov.

"To uključuje prijetnje Rusiji stvorene širenjem NATO-a na istok prema našim granicama i naporima da se Ukrajina uvuče u savez."

- Dobro je što je SAD to razumio. Jasno su izjavili da je članstvo Ukrajine u NATO-u neprihvatljivo - dodao je Lavrov.

Prije mirovnih pregovora u Berlinu, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je spreman odustati od ambicije članstva u NATO-u u zamjenu za sigurnosne garancije od SAD-a i Evrope.

Detalji Vašingtonove ponude sigurnosnih garancija još nisu poznati, ali se vjeruje da bi bili slični obavezama iz članka 5. NATO-a. To bi moglo značiti da bi SAD i Evropa pružili direktnu vojnu podršku Ukrajini u slučaju buduće ruske agresije. Međutim, američki zvaničnici naglašavaju da takve garancije "neće biti na stolu zauvijek", što se tumači kao jasan ultimatum predsjedniku Zelenskom da pristane na uslove.

SAD smatra da je dogovor o završetku rata bliži nego ikada, a preostale sporne tačke odnose se na ustupke u regiji Donbas i nuklearnoj elektrani Zaporižja. "Mislim da smo sada bliže nego ikada prije", izjavio je američki predsjednik Tramp novinarima jučer navečer.