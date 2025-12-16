Demokrati vrše pritisak: Vrijeme je da Tramp ispuni obećanje o Epstinovim spisima

Govoreći u Senatu, lider manjine Čak Šumer (Chuck Schumer) kazao je da je prije skoro mjesec dana "svaki senator i svi osim jednog člana Kongresa" poslali Trampu jedinstvenu poruku s pozivom da se Epstinovi spisi objave.

Najviši demokratski zvaničnik u američkom Senatu izjavio je u utorak da Ministarstvo pravde mora postupiti u skladu sa zakonom i objaviti dokumente povezane s osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstinom (Jeffrey Epstein), optužujući predsjednika Donalda Tramp (Trump) da nije ispunio obećanje o njihovom javnom objavljivanju, javlja Anadolu.

- Vrijeme je da istina izađe na vidjelo. Donald Tramp je obećao objaviti spise, ali do danas to nije ispunio - rekao je Šumer.

Naglasio je da ovo pitanje prevazilazi stranačke podjele, ocijenivši ga pitanjem transparentnosti i odgovornosti.

- Želim biti jasan: Epstinovi spisi nisu borba između demokrata i republikanaca. To je borba između onih koji žele istinu i onih koji nastavljaju lagati javnosti - rekao je.

Demokrata iz Njujorka podsjetio je da je Tramp obećao objaviti dokumente, ali to nije učinio, što, kako je naveo, otvara pitanja o razlozima kašnjenja.

- A ako Donald Tramp neće biti iskren, ako nastavi skrivati istinu, američki narod će postaviti vrlo jednostavno pitanje“, rekao je Šumer i nastavio: "Šta, zaboga, predsjednik Tramp pokušava sakriti?"

Rok do petka

Šumer je naveo da Ministarstvo pravde ima rok do petka da objavi dokumente, uz upozorenje da očekuje otpor od Trumpa i njegovih saveznika.

Prije nego što je prošlog mjeseca potpisao zakon o objavi Epstinovih spisa, Tramp je naložio Ministarstvu pravde da istraži Epstinovu "umiješanost i odnose" s bivšim predsjednikom Bilom Klintonom (Bill Clinton) i drugim demokratama koji se također pojavljuju u dokumentima. Komentatori smatraju da bi Tramp takve istrage mogao koristiti kao opravdanje za neobjavljivanje spisa, jer se materijali koji su predmet istrage obično ne objavljuju javno.

Prošle sedmice Odbor Predstavničkog doma za nadzor i reformu vlasti objavio je dodatnih 20.000 stranica dokumenata dobijenih od Epsteina. Ovaj najnoviji set sadrži više od 95.000 fotografija, uključujući slike Trampa, Klintona, Trampovog saveznika Stiva Benona (Steve Bannon), suosnivača Microsofta Bila Gejtsa (Bill Gates) i britanskog biznismena Ričarda Brensona (Richard Branson).

Osjetljivo političko pitanje

Epstin je pronađen mrtav u svojoj zatvorskoj ćeliji u Njujorku 2019. godine, dok je čekao suđenje po optužbama za trgovinu ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja. U onome što kritičari nazivaju "povlaštenim sporazumom", 2008. godine priznao je krivicu pred saveznim sudom na Floridi za dovođenje maloljetnice u prostituciju, ali nije odgovarao za teže optužbe.

Njegove žrtve tvrde da je vodio široku mrežu trgovine ljudima koju su koristili pripadnici bogate i političke elite.