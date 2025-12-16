Vučić o povlačenju Kušnera: "Mi smo veliki gubitnici, Srbija je ostala bez velike investicije"

Kako je naveo, Kušner je odustao od projekta nakon protesta u Srbiji i podizanja optužnice protiv srbijanskog ministra Nikole Selakovića.

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić reagovao je na informaciju da se zet Donalda Trampa, Džared Kušner, povukao iz projekta izgradnje hotela Trump u Beogradu.

- Ponosan sam na sve one koji su pokušali dovesti takvog investitora. Kampanjom i hajkom koja je vođena uspjeli smo sve uništiti. Ta kampanja je predstavljena kao podrška blokaderskoj hajci, s ciljem da se sve ocrni, razori Srbija i ostavi bez investitora, kako bi nestala s mape uspješnih zemalja. Izgubili smo izuzetnu investiciju. Lično ću se postarati da svi koji su učestvovali u nanošenju štete za to i odgovaraju - rekao je Vučić.

Ogromna šteta

Dodao je da su Srbija "kao država i narod veliki gubitnici" zbog odlaska investitora.

- Šteta nanesena Srbiji je ogromna. Ostat će nam urušena zgrada - naveo je Vučić, ponovivši da u projektu, prema njegovim riječima, nije bilo korupcije te da će podnijeti krivične prijave protiv svih koji su učestvovali u, kako tvrdi, opstrukcijama.

Istakao je i da u tom slučaju ne bi bilo nadležno Tužilaštvo za organizirani kriminal.

- Ako bih podnio prijavu protiv tužioca za organizirani kriminal, nadležan bi bio TOK. Oni bi sami sebi pisali odgovor, jer su nadležni za sebe. Kadija te tuži, kadija ti sudi. Čim ima zloupotrebe službenog položaja, sve ide na TOK i oni odlučuju o sebi. To ćemo promijeniti veoma brzo. Lagali su da ćemo mijenjati zakone kako bismo ukinuli TOK – nećemo, ali će i ta lica odgovarati pred zakonom - poručio je Vučić.

Zaključio je da je neprihvatljivo da se tužioci pojavljuju na protestima.

- Nemate nigdje u svijetu da vam se tužilac pojavljuje na blokaderskim skupovima. Dat ću sve od sebe da odgovaraju. Propustili smo veliku priliku. Dio političke opozicije spreman je uraditi sve protiv vlastite Srbije - kazao je Vučić.

Predmet "Generalštab"

Podsjetimo, Tužilaštvo za organizirani kriminal u Srbiji podiglo je optužni prijedlog protiv Selakovića i još tri osobe u predmetu poznatom kao "Generalštab".

- Budući da bi značajni projekti trebali ujedinjavati, a ne dijeliti, te iz poštovanja prema narodu Srbije i gradu Beogradu, povlačimo našu prijavu i u ovom trenutku se povlačimo - izjavio je glasnogovornik Kušnerove investicijske kompanije Affinity Partners, kako je objavio Wall Street Journal.

Riječ je o navodnim nezakonitostima vezanim za skidanje statusa kulturnog dobra sa zgrade Generalštaba u Beogradu.