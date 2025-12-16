Nožem napao suprugu u Austriji: Državljanin BiH osuđen na tri godine zatvora

Državljanin Bosne i Hercegovine osuđen je na tri godine zatvorske kazne zbog pokušaja nanošenja teške tjelesne povrede s namjerom, nakon što je nožem napao svoju suprugu u Austriji.

Presudu je danas izrekao Regionalni sud u Klagenfurtu, a ona još nije pravosnažna.

Kako navode austrijski mediji, napad se dogodio krajem jula ove godine u mjestu St. Veit an der Glan, kada je 34-godišnji muškarac rano ujutru sačekao svoju 25-godišnju suprugu na parkingu ispred njenog radnog mjesta, držeći nož u ruci. Pokušao je da je ubode u predjelu vrata i grudi, ali je pao, što je ženi omogućilo da pobjegne u zgradu.

Napao je na radnom mjestu

Dvije njene koleginice pokušale su da spriječe napadača, ali bez uspjeha. Ispred zgrade došlo je do fizičkog sukoba, nakon čega je žena ipak sklonjena na sigurno. Napadač je potom pobjegao, ali ga je policija ubrzo uhapsila.

U početku je bio optužen za pokušaj ubistva, no porota nije utvrdila dovoljno dokaza za takvu kvalifikaciju krivičnog djela, pa je optužnica prekvalifikovana u pokušaj nanošenja teške tjelesne povrede s namjerom.

Prema nalazu sudskog vještaka, optuženi je u trenutku napada bio pod dejstvom alkohola, ali njegova sposobnost da shvati prirodu i posljedice djela nije bila umanjena. Tužiteljka Daniela Mahnig istakla je da je suština slučaja u tome što je optuženi pratio suprugu i pokušao da je ubode nožem.

- Jedina razlika između 15 femicida koji su se ove godine već dogodili u Austriji i ovog slučaja jeste to što je žrtva uspjela pobjeći i što su se dvije hrabre svjedokinje ispriječile optuženom - rekla je Mahnig u završnoj riječi.

"Bio sam povrijeđen"

Optuženi je pred sudijom Mihaelom Saninom iznio svoju verziju događaja, navodeći da je još u aprilu primijetio promjene u ponašanju supruge te posumnjao da ima drugog partnera. U junu je, kako je rekao, zaprimio zahtjev za razvod.

- Bio sam slomljen, povrijeđen i psihički mi je bilo veoma loše", kazao je optuženi, tvrdeći da je bio dobar suprug i da nikada ranije nije fizički nasrtao na ženu.

Supruga je, međutim, pred sudom iznijela drugačiju priču. Navela je da je i ranije bila izložena fizičkom nasilju te da je nakon razdvajanja bila pod stalnim psihičkim pritiskom. Više puta joj je, kako je rekla, poručio: "Ako nećeš biti sa mnom, nećeš biti ni s kim drugim."

U jednom od snimljenih razgovora optuženi je, prema navodima tužilaštva, napisao poruku: "Ubit ću vas, majka vas neće moći prepoznati." On je priznao da je poruku poslao supruzi i njenom novom partneru, ali je tvrdio da prevod s njegovog maternjeg jezika nije tačan, navodeći da je pod riječju "ubiti" mislio "istući". Sudski tumač je potvrdio da se u pojedinim dijelovima BiH ta riječ kolokvijalno koristi i u tom značenju.

- Tako se govori u BiH, to je moj svakodnevni jezik - branio se optuženi.

Dana 31. jula, dan nakon proslave rođendana, optuženi je u ranim jutarnjim satima došao na radno mjesto supruge. Bio je pijan i želio je da je vidi.

- Ovaj nož je bio u mojoj ruci. Ne znam da li sam je htio povrijediti. Nikada je nisam htio ubiti - rekao je optuženi.

Žrtva je, međutim, svjedočila da joj je prišao s podignutim nožem i povikao: "Danas ćeš umrijeti." Uspjela je izbjeći napad nakon što je optuženi pao na tlo.

Iskoristila je priliku da pobjegne u zgradu i pozove pomoć. Njene koleginice su potvrdile da su pokušale zaustaviti napadača, ali da je on nastavio mahati nožem i ponavljati: "Ona je moja žena." Tokom sukoba bio je fokusiran isključivo na suprugu, ne povrijedivši druge žene. Na kraju su koleginice uspjele skloniti žrtvu na sigurno i nagovoriti napadača da odustane.