Tramp dodatno ograničava ulazak stranih državljana u SAD

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp potpisao je proglas kojim se dodatno pooštravaju ograničenja za ulazak stranih državljana u zemlju, saopćila je Bijela kuća.

Kako se navodi u saopćenju, SAD su uvele potpunu zabranu ulaska državljanima pet novih zemalja – Burkine Faso, Malija, Nigera, Južnog Sudana i Sirije – čime je proširena ranije usvojena lista od 12 država, prenosi Rojters.

Osim toga, potpuna ograničenja odnose se i na osobe koje posjeduju putne isprave izdate od Palestinske uprave, dodaje se u saopćenju Bijele kuće.