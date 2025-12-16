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AMERIČKI PREDSJEDNIK

Tramp dodatno ograničava ulazak stranih državljana u SAD

Kako se navodi u saopćenju, SAD su uvele potpunu zabranu ulaska državljanima pet novih zemalja

Donald Tramp. AP

M. Až.

16.12.2025

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp potpisao je proglas kojim se dodatno pooštravaju ograničenja za ulazak stranih državljana u zemlju, saopćila je Bijela kuća.

Kako se navodi u saopćenju, SAD su uvele potpunu zabranu ulaska državljanima pet novih zemalja – Burkine Faso, Malija, Nigera, Južnog Sudana i Sirije – čime je proširena ranije usvojena lista od 12 država, prenosi Rojters.

Osim toga, potpuna ograničenja odnose se i na osobe koje posjeduju putne isprave izdate od Palestinske uprave, dodaje se u saopćenju Bijele kuće.

# SAD
# DONALD TRUMP
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