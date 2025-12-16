Merc: Putin će na kraju pristati na slanje stranih trupa u Ukrajinu

Njemački kancelar Fridrih Merc (Friedrich Merz) u utorak nije isključio mogućnost slanja trupa u Ukrajinu kao dio multinacionalnih snaga predvođenih Evropom kako bi se osigurao mirovni sporazum.

U intervjuu za javni emiter ZDF, Merc je izbjegao pitanje da li bi njemačke oružane snage učestvovale u takvoj misiji.

Rekao je da Koalicija voljnih uključuje ne samo evropske zemlje, već i Kanadu, Australiju i druge nacije.

- Ako ikada dođe do toga, to će biti sporazum o prekidu vatre s Rusijom - rekao je.

Nakon dvodnevnih pregovora s Ukrajinom i SAD-om u Berlinu u nedjelju i ponedjeljak, nekoliko evropskih zemalja izjasnilo se u korist "multinacionalnih snaga za Ukrajinu" predvođenih Evropom. Snage predvođene Evropom i podržane od strane SAD-a namijenjene su podršci ukrajinskim oružanim snagama i osiguravanju sigurnosti zračnog prostora i mora.

Raspoređivanje stranih trupa

Kao odgovor na prigovor novinara da ruski predsjednik Vladimir Putin odbacuje raspoređivanje stranih trupa u Ukrajini, Merc je odgovorio: "Putin je rekao 'nyet' (ne) na mnoge stvari, ali u nekom trenutku će i on morati reći 'da'."

Kancelar je ponovio da su pregovori o Ukrajini u Berlinu donijeli napredak.

Dok je Merc govorio o mogućoj demilitarizovanoj zoni kako bi se razdvojile sukobljene strane u Ukrajini, također je ukazao na kontinuirano protivljenje Rusije prekidu vatre.

- Iz reakcije Rusije ste vidjeli da to neće značiti kraj rata. Moramo nastaviti sarađivati. Moramo nastaviti zajedno podržavati Ukrajinu - rekao je.

Zamrznuta ruska imovina

Njemački lider je izrazio rezerve kada je upitan da li će se na ovonedeljnom samitu EU moći dogovoriti o korištenju zamrznute ruske državne imovine u korist Ukrajine.

Merz je rekao da su šanse za sporazum "pola-pola". Ponovo je pozvao na "jasan evropski stav prema Rusiji".

Da li bi ruska imovina zamrznuta u EU, koja iznosi stotine milijardi eura, trebala biti iskorištena za podršku Ukrajini, u središtu je samita EU, na kojem će se 27 šefova država i vlada sastati u Briselu od četvrtka.

Izrazio je razumijevanje za rezerve Belgije, rekavši: "Ne dijelim ih, ali ih shvatam ozbiljno."