Donald Tramp najavio obraćanje naciji: "Najbolje tek dolazi"

Američki predsjednik Donald Tramp najavio je da će se u srijedu navečer obratiti građanima Sjedinjenih Američkih Država.

U objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social, Tramp je naveo da će se Amerikancima obratiti uživo iz Bijele kuće u 21 sat po lokalnom vremenu, što odgovara 3 sata ujutro po srednjoevropskom vremenu.

- Radujem se što ću vas ‘vidjeti’. Bila je ovo velika godina za našu zemlju, a najbolje tek dolazi“, poručio je Tramp.

Glasnogovornica Bijele kuće Kerolajn Levit izjavila je za Fox News da će se Tramp u govoru osvrnuti na, kako je navela, "historijske uspjehe" ostvarene otkako je u januaru preuzeo dužnost, ali i predstaviti planove za naredni period.

Američki predsjednici se, po pravilu, obraćaju naciji u trenucima od posebnog značaja, kako bi najavili važne odluke ili dodatno pojasnili određene političke poteze.