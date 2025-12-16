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PREDSJEDNIK SAD

Donald Tramp najavio obraćanje naciji: "Najbolje tek dolazi"

Američki predsjednici se, po pravilu, obraćaju naciji u trenucima od posebnog značaja

Donald Tramp najavio obraćanje naciji. AP Photo/Evan Vucci

M. Až.

16.12.2025

Američki predsjednik Donald Tramp najavio je da će se u srijedu navečer obratiti građanima Sjedinjenih Američkih Država.

U objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social, Tramp je naveo da će se Amerikancima obratiti uživo iz Bijele kuće u 21 sat po lokalnom vremenu, što odgovara 3 sata ujutro po srednjoevropskom vremenu.

- Radujem se što ću vas ‘vidjeti’. Bila je ovo velika godina za našu zemlju, a najbolje tek dolazi“, poručio je Tramp.

Glasnogovornica Bijele kuće Kerolajn Levit izjavila je za Fox News da će se Tramp u govoru osvrnuti na, kako je navela, "historijske uspjehe" ostvarene otkako je u januaru preuzeo dužnost, ali i predstaviti planove za naredni period.

Američki predsjednici se, po pravilu, obraćaju naciji u trenucima od posebnog značaja, kako bi najavili važne odluke ili dodatno pojasnili određene političke poteze.

# BIJELA KUĆA
# SAD
# DONALD TRUMP
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