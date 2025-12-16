Albaniz odgovorio Netanjahuu: Priznanje Palestine nema veze s napadom u Sidneju

- Borba protiv terorizma ne smije se iskorištavati u političke svrhe - rekao je Albaniz, dodajući da je povezivanje odluka vanjske politike s domaćim nasiljem "neprihvatljivo".

U intervjuu za Australsku radiotelevizijsku korporaciju (ABC), Albaniz je rekao da su takve tvrdnje neutemeljene i da riskiraju politiziranje tragičnog čina nasilja. Naglasio je važnost oslanjanja na provjerene činjenice i izbjegavanja zapaljivih narativa dok vlasti nastavljaju istragu.

Australski premijer Entoni Albaniz odbacio je tvrdnje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua da je australsko priznanje palestinske države povezano sa smrtonosnim oružanim napadom u okrugu Bondi u Sidneju.

Australski premijer upozorio je da istovremeni porast antisemitizma i krajnje desnog ekstremizma predstavlja ozbiljnu prijetnju društvenoj koheziji u Australiji. Rekao je da je odgovornost vlade ujediniti zemlju i suočiti se s ideologijama koje potiču mržnju i podjele.

Albaniz je također naglasio potrebu za podrškom cijeloj australskoj jevrejskoj zajednici, ne samo onima koji su direktno pogođeni napadom, te da se osigura da se napetosti u zajednici ne rasplamsavaju obmanjujućim tvrdnjama.

Njegove su primjedbe uslijedile kao odgovor na komentare Netanjahua, koji je optužio australsku vladu da "dolijeva ulje na vatru antisemitizma" podržavajući priznavanje palestinske države. Netanjahu je sugerisao da takve politike potiču neprijateljstvo prema jevrejskim zajednicama.

Albaniz je odlučno odbacio ovu karakterizaciju, rekavši da protuteroristički napori zahtijevaju ozbiljnu koordinaciju sigurnosti i zakonodavne akcije, a ne političku retoriku. Dodao je da je stav Australije o palestinskoj državnosti utemeljen na međunarodnom pravu i dugogodišnjim diplomatskim načelima te da se ne bi trebao miješati s činovima nasilja koje su počinili pojedinci.

Napad u Bondiju ostavio je najmanje 15 mrtvih i više od 40 ozlijeđenih, što je potaknulo obnovljenu raspravu u Australiji o javnoj sigurnosti, ekstremizmu i odgovornosti političkih vođa tokom razdoblja nacionalne traume.