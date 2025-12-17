Tramp: "Okružili smo Venecuelu, naređujem potpunu i sveopću blokadu tankera"

Predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) objavio je kako naređuje "potpunu i sveobuhvatnu" blokadu svih sankcioniranih naftnih tankera koji plove prema Venecueli ili iz nje. Ovu je odluku donio nakon što je vladu venecuelanskog predsjednika Nicolasa Madura proglasio stranom terorističkom organizacijom, optuživši je za krađu američke imovine, terorizam, krijumčarenje droge i trgovinu ljudima, piše BBC.

Izdao naređenje - Venecuela je potpuno okružena najvećom armadom ikad okupljenom u historiji Južne Amerike. Bit će sve veća, a šok koji ih čeka kakav dosad nisu doživjeli - sve dok ne vrate Sjedinjenim Američkim Državama svo naftno bogatstvo, zemlju i ostalu imovinu koju su nam prethodno ukrali. Nelegitimni Madurov režim koristi naftu iz tih ukradenih naftnih polja kako bi financirao sebe, narko-terorizam, trgovinu ljudima, ubistva i otmice. Zbog krađe naše imovine, i mnogih drugih razloga, uključujući terorizam, krijumčarenje droge i trgovinu ljudima, venecuelanski režim proglašen je STRANOM TERORISTIČKOM ORGANIZACIJOM. Stoga danas naređujem POTPUNU I KOMPLETNU BLOKADU SVIH SANKCIONIRANIH NAFTNIH TANKERA koji ulaze u Venecuelu i izlaze iz nje. Ilegalni migranti i kriminalci koje je Madurov režim poslao u Sjedinjene Države tokom slabe i nesposobne Bajdenove administracije, ubrzano se vraćaju natrag u Venecuelu. Amerika neće dopustiti da nas kriminalci, teroristi ili druge zemlje pljačkaju, prijete nam ili nam nanose štetu, kao što neće dopustiti da neprijateljski režim uzima našu naftu, zemlju ili bilo koju drugu imovinu - sve to mora biti vraćeno Sjedinjenim Američkim Državama, ODMAH. Hvala na pažnji - stoji u Trampovoj objavi. Groteskna prijetnja Trampova objava uslijedila je sedam dana nakon što su Sjedinjene Države zaplijenile naftni tanker uz obalu Venecuele. Vlada u Caracasu Trampovu je najavu nazvala "grotesknom prijetnjom". Dan prije najave blokade, Bijela kuća je potvrdila zapljenu tankera Skipper, navodeći da je bio uključen u "nezakonitu isporuku nafte" te da će biti odveden u američku luku.