Otišli u Rusiju da se obuče za tjelohranitelje, završili na ratištu

Muškarac iz Južnoafričke Republike tvrdi da je njegov stariji brat namamljen u rat za Rusiju na prvoj liniji ratišta u ukrajinskom Donbasu.

- Za njih je to samoubilačka misija jer nikad nisu prošli vojnu obuku. Nemaju vojnu izobrazbu, nemaju vojno iskustvo - kaže Bongani, čije ime je Sky News promijenio radi njegove sigurnosti.

U skrivenom dvorištu skromnog hotela u pokrajini KwaZulu-Natal dodaje: "Nikad nisu vidjeli rat. Oni su samo tjelohranitelji koji su htjeli dobiti posao i prehraniti obitelji. To je sve."

SOS video-poruke

Bongani kaže da je njegov brat otputovao u Rusiju preko Dubaija, nakon što mu je rečeno da će ondje proći obuku za tjelohranitelje, zajedno s još najmanje 16 muškaraca iz Južnoafričke Republike. Nakon što su potpisali ugovor na ruskom jeziku, više nije bilo povratka.

- Problemi su počeli kad su ih iz Rusije prebacili u Ukrajinu i kad su ih pitali: "Ljudi, gdje sad idemo? Ovdje smo zbog obuke". A onda su Rusi rekli: "Kakve obuke? Mi ne znamo ništa o obuci. Ono što znamo jest da ste potpisali ugovor. Sad ste pod našim komandanstvom, pod ruskom vojskom" - prepričava Bongani.

Sky News je vidio potresne SOS video-poruke muškaraca iz Južnoafričke Republike koji tvrde da su zarobljeni i poslani na ratište u Ukrajini.

U jednoj snimci muškarac u vojnoj uniformi opisuje trenutak kad su potpisali ugovore. Tvrdi da ih je Duduzile Zuma-Sambudla, kći bivšeg južnoafričkog predsjednika Jacoba Zume, nagovorila da praktički potpišu vlastite smrtne presude.

- Mi smo odbili potpisati ugovore jer su bili napisani na ruskom jeziku, koji nismo razumjeli. Tražili smo prevoditelja, nekoga tko može prevesti jezik. Rekli su nam da nema mreže - kaže on na tečnom engleskom.

- Tada je došla Duduzile s tipom po imenu Khosa. Rekla je da moramo potpisati ugovor jer su oni napravili isto. Duduzile je rekla da prolazi istu obuku kao i mi, istu edukaciju, ali da, nažalost, neće biti s nama jer se obučava negdje drugdje. Da, pristali smo. Potpisali smo jer vjerujemo toj ženi, Duduzile - dodao je.

Kćerka bivšeg predsjednika

Duduzile Zumu-Sambudlu njezina polusestra Nkosazana Bonganini Zuma-Mncube optužuje za trgovinu ljudima i regrutiranje plaćenika, tvrdeći da je u Rusiju poslala i osam vlastitih rođaka. Protiv nje je podnijela kaznenu prijavu policiji.

Zuma-Sambudla odbacuje optužbe i tvrdi da je i sama bila žrtva obmane, lažnog predstavljanja i manipulacije.

Južnoafrička policija (SAPS) potvrdila je da istražuje prijave. Duduzile Zuma-Sambudla dala je ostavku na mjesto zastupnice u parlamentu i nije odgovorila na upit Sky Newsa za komentar.

Hapšenja na aerodromu

Pet sati vožnje dalje, u pokrajini Gauteng, novinari Sky Newsa pratili su još jedan slučaj sumnje na regrutiranje plaćenika, ovaj put na sudu u Johannesburgu.

Pet osumnjičenih dovedeno je u prepunu sudnicu u Kempton Parku nakon što su uhapšeni prilikom izlaska iz zračne luke Oliver R. Tambo u Johannesburgu. Policija je dobila dojavu da navodno putuju u Rusiju preko Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Trojica mladića na jednom kraju optuženičke klupe gledaju u pod. Najmlađi ima samo 21 godinu. Na drugom kraju stoji 39-godišnja Patricia Mantuala, koja je optužena da ih je regrutirala. Sud im je nakon odgođenog ročišta odobrio puštanje uz kauciju.

Pukovnik Katlego Mogale, glasnogovornik Uprave za borbu protiv prioritetnog kriminala (DPCI), poznate kao HAWKS, rekao je na konferenciji za novinare da ne isključuju mogućnost novih hapšenja.

Dok se pojavljuju znakovi sve intenzivnijeg regrutiranja, porodice onih koji tvrde da su zarobljeni i prisiljeni ratovati za Rusiju u Ukrajini pokušavaju, uprkos svemu, izboriti njihov povratak kući.

- Ovdje imate posla s ljudima koji su jako poznati u Južnoafričkoj Republici, a ovdje nitko nije siguran i nikad ne znamo što nam se može sljedeće dogoditi. Šta će biti s našom porodicom - zapitao se Bongani.