Šefica Trampovog kabineta optužila Vensa za politički oportunizam

Suzi Vajls (Susie Wiles), koja obavlja funkciju šefice kabineta američkog predsjednika Donalda Trampa (Trump), u više intervjua datih novinaru Vanity Faira Chrisu Wippleu oštro je napala pojedine članove njegove administracije.

Između ostalog, Vajls je nazvala potpredsjednika SAD Džej Di Vensa (JD Vance) "teoretičarom zavjere", te navela da je on promijenio stav o Trampu iz političkih razloga jer se borio za mjesto senatora iz savezne države Ohio.

Kritikovala je i bivšeg Trampovog saradnika Ilona Maska (Elon Musk), kojeg je u jednom od intervjua optužila da "aktivno koristi ketamin", narkotik koji inače služi kao izrazito snažan anestetik za ljude i životinje, te da je "izrazito čudan".

Vajls nije štedila ni glavnu tužiteljicu SAD Pam Bondi, koju je posebno istakla u kontekstu slučaja Džefri Epstin (Jeffrey Epstein), bivšeg finansijera koji je optužen za seksualno zlostavljanje i pedofiliju.

Istakla je da je Bondi konzervativnim influenserima obećala "neprikosnoven pristup" dokumentima iz slučaja Epstein, što nije ispunila, te onda govorila o "listi klijenata na njenom stolu koja ne postoji".

Međutim, najzanimljivija je svakako njena kritika samog Trampa, kojeg je nazvala "čovjekom s osobnošću alkoholičara".

Nakon što je prvi dio teksta objavljen, Vajls je reagovala na društvenoj mreži X.

- Tekst je neiskreno uokviren napad na mene i na najboljeg predsjednika, osoblje Bijele kuće i kabinet u historiji. Značajan kontekst je zanemaren, a velik dio onoga što sam ja, kao i drugi, rekli o timu i predsjedniku izostavljen je iz priče. Nakon što sam ga pročitao, pretpostavljam da je to učinjeno kako bi se prikazala pretežno haotična i negativna slika predsjednika i našeg tima - navela je Vajls.

U izjavi za New York Times, ona je čak negirala da je rekla veliki broj negativnih stvari o Trampu i njegovim saradnicima, ali je zatim novinar koji je radio tekst svom kolegi iz New York Timesa pustio snimljene razgovore gdje Vajls upravo ovo govori.

Vrijedi istaći da su prominentni članovi Trampove administracije, kao i članovi njegove porodice, javno branili Vajls nakon što je tekst objavljen, ali i da insajderi bliski Bijeloj kući govore kako je ova serija intervjua napravila "ogroman problem" za Trampa i njegove saradnike.