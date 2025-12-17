Hegset odbio da objavi snimke napada u Karibima, ubijeni muškarci se držali za olupinu broda

Američki ministar odbrane Pit Hegset (Pete Hegseth) odbacio je pozive da se objavi snimka koja prikazuje američki napad na brod za krijumčarenje droge na Karibima u septembru u kojem su prvi udar preživjela dva muškarca s broda, ali je onda uslijedio novi napad. - U skladu s dugogodišnjom politikom Ministarstva rata i Ministarstva odbrane, nećemo objaviti strogo povjerljiv, potpuni i neuređeni video o tome široj javnosti - rekao je Hegset novinarima. Snimka će se prikazati samo članovima odgovarajućih kongresnih odbora, dodao je.

Kao dio suzbijanja navodnog krijumčarenja droge, američka vojska napala je brod na Karibima 2. septembra. Ubrzo su navodno izdane naredbe za ubistvo dvojice preživjelih s tog broda, a te tvrdnje je odbacio američki admiral Frenk Bredli (Frank Bradley), zadužen za tu operaciju. Stručnjaci tvrde da je drugi napad možda prekršio međunarodno pravo. Washington Post izvijestio je da su se dvojica muškaraca držala za olupinu broda i da nisu predstavljali neposrednu prijetnju kada je brod ponovno pogođen. Američke snage od septembra napadaju brodove na Karibima i istočnom Pacifiku za koje tvrde da prevoze drogu, pozivajući se na procjene obavještajnih službi. Vojska nije objavila dokaze koji bi potkrijepili te tvrdnje.