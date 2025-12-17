Hiljade građana na protestima u Slovačkoj: Traže ostavku Fice

Na hiljade ljudi se okupilo jučer širom Slovačke na protestima protiv najnovijih poteza vlade premijera Roberta Fica, koja pokušava ukinuti nezavisni ured za zaštitu zviždača i izmijeniti kazneni zakon.

Protesti su održani u deset gradova, uključujući glavni grad Bratislavu, gdje su okupljeni na Trgu slobode skandirali poruke upućene Ficu: "Ostavka, ostavka."

Nezadovoljstvo je izbilo nakon što su zastupnici vladajuće koalicije, lojalni Ficu, prošle sedmice u parlamentu izglasali plan o ukidanju Ureda za zaštitu zviždača, uprkos oštrim kritikama tog poteza u Slovačkoj i inozemstvu.

Parlament je u još jednom spornom potezu izglasao zabranu korištenja dokaza prikupljenih od osumnjičenika koji su surađivali s policijom u zamjenu za blažu kaznu. Takvi se dokazi, prema novim pravilima, ne mogu koristiti ni ako je ta osoba u nekom drugom slučaju dala lažan iskaz.

Jedan transparent u gomili poručivao je: "Ficova vlada pomaže mafiji."

- Sramota, sramota - uzvikivali su demonstranti. Opozicija tvrdi da su zakonske promjene osmišljene kako bi pomogle bliskom Ficovu savezniku, potpredsjedniku parlamenta Tiboru Gašparu, koji bi se trebao suočiti sa suđenjem zbog optužbi za osnivanje kriminalne skupine.

Demonstranti su pozvali predsjednika Slovačke Petera Pellegrinija, koji se inače smatra Ficovim saveznikom, da uloži veto na sporne zakone. Pellegrini mora potpisati zakone da bi stupili na snagu, no vlada u parlamentu ima dovoljno glasova da njegov veto poništi.

Ficovi kritičari tvrde da Slovačka pod njegovom vladom ide putem Mađarske pod premijerom Viktorom Orbánom.