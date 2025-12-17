Bruka na zasjedanju kongresa: Zastupnice se gurale i međusobno čupale kosu

Na zasjedanju kongresa u Meksiko Sitiju došlo je fizičkog sukoba kada su se zastupnice rivalskih stranaka počele boriti za mjesto za govornicom u prednjem dijelu sale.

Svađa žena eskalirala je od vike do guranja i na kraju do međusobnog čupanja kose dok su drugi zastupnici pokušavali intervenirati.

Scena se dogodila tokom debate o reformama agencije za nadzor transparentnosti u Meksiko Sitiju. Članovi desničarske Nacionalne akcije (PAN) protestovali su zbog ponašanja lijevo orijentisane Moreno stranke, koja je na vlasti.