Bruka na zasjedanju kongresa: Zastupnice se gurale i međusobno čupale kosu

Na zasjedanju kongresa u Meksiko Sitiju došlo je fizičkog sukoba kada su se zastupnice rivalskih stranaka počele boriti za mjesto za govornicom u prednjem dijelu sale.
Svađa žena eskalirala je od vike do guranja i na kraju do međusobnog čupanja kose dok su drugi zastupnici pokušavali intervenirati.
Scena se dogodila tokom debate o reformama agencije za nadzor transparentnosti u Meksiko Sitiju. Članovi desničarske Nacionalne akcije (PAN) protestovali su zbog ponašanja lijevo orijentisane Moreno stranke, koja je na vlasti.
Predstavnici PAN-a su držali svoje pozicije za govornicom dok su ih članovi Moreno stranke pokušavali ukloniti, što je dovelo do sukoba. Obje stranke su osudile nasilje nakon incidenta, ali su okrivile svoje protivnike za njegovo započinjanje.
- Zauzeli smo govornicu mirno, bez dodirivanja bilo koga, a odluka koju je donijela većinska zakonodavna grupa i njeni saveznici bila je da pokušaju ponovo preuzeti kontrolu nad odborom putem nasilja - rekao je pomoćnik PAN-a Andres Atayde na konferenciji za novinare nakon incidenta.
Glasnogovornik Morene, Paulo Garcia, iznio je slične tvrdnje o ponašanju zakonodavaca PAN-a.
- Ono što nas mnogo brine jeste kako opozicija sistematski pribjegava nasilju umjesto argumentima, u nedostatku mogućnosti za debatu - rekao je Garcia kasnije u intervjuu za meksičke medije.