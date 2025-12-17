Muškarac od heftarice napravio oružje, osuđen na zatvorsku kaznu

Muškarac je osuđen na pet godina zatvora nakon što je heftaricu preinačio u smrtonosno vatreno oružje i testirao njenu razornu moć u polju.

Džejmi Jang (Jamie Young), 45, iz Selbourne Closea u Kentu uhapšen je u martu 2024. godine, kada je s improviziranim oružjem zatečen u vozu.

Bio u vozu

Nakon što je ranije ove godine priznao krivicu za krivična djela proizvodnje vatrenog oružja i nezakonitog posjedovanja vatrenog oružja, Jang se 8. decembra pojavio pred Krunskim sudom u St Albansu, gdje mu je izrečena kazna zatvora u trajanju od pet godina.

Incident se dogodio 1. marta 2024. godine, kada je policajac Metropolitanske policije, koji tog dana nije bio na dužnosti, primijetio Janga kako konzumira drogu u vozu u Hertfordshireu. Njegovo ponašanje prijavljeno je policiji, nakon čega je uklonjen iz voza na stanici St Albans City radi pretresa.

U džepu njegovog kofera policija je pronašla heftaricu za koju se činilo da je preinačena u vatreno oružje. Jang je odmah uhapšen, a sumnjivo oružje je zaplijenjeno, zajedno s dva mobilna telefona i manjom količinom crack kokaina pronađenom kod njega.

Stručnjaci su naknadno testirali napravu i utvrdili da se radi o funkcionalnom vatrenom oružju, opremljenom cijevi sposobnom za ispaljivanje municije.

Analizom mobilnih telefona pronađeni su dodatni dokazi koji Janga direktno povezuju s improviziranim oružjem, uključujući video snimak na kojem ga testira pucajući u polju, kao i fotografiju na kojoj pozira s oružjem.

Tokom policijskog ispitivanja Jang je tvrdio da je vatreno oružje stavljeno u kofer nekoliko mjeseci prije putovanja te da nije znao da se još uvijek nalazi unutra, sve dok ga policajci nisu izvadili.