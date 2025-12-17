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NEVJEROVATNO

Muškarac od heftarice napravio oružje, osuđen na zatvorsku kaznu

Stručnjaci su naknadno testirali napravu i utvrdili da se radi o funkcionalnom vatrenom oružju

Džejmi Jang. Facebook

Dž. R.

17.12.2025

Muškarac je osuđen na pet godina zatvora nakon što je heftaricu preinačio u smrtonosno vatreno oružje i testirao njenu razornu moć u polju.

Džejmi Jang (Jamie Young), 45, iz Selbourne Closea u Kentu uhapšen je u martu 2024. godine, kada je s improviziranim oružjem zatečen u vozu.

Bio u vozu

Nakon što je ranije ove godine priznao krivicu za krivična djela proizvodnje vatrenog oružja i nezakonitog posjedovanja vatrenog oružja, Jang se 8. decembra pojavio pred Krunskim sudom u St Albansu, gdje mu je izrečena kazna zatvora u trajanju od pet godina.

Incident se dogodio 1. marta 2024. godine, kada je policajac Metropolitanske policije, koji tog dana nije bio na dužnosti, primijetio Janga kako konzumira drogu u vozu u Hertfordshireu. Njegovo ponašanje prijavljeno je policiji, nakon čega je uklonjen iz voza na stanici St Albans City radi pretresa.

U džepu njegovog kofera policija je pronašla heftaricu za koju se činilo da je preinačena u vatreno oružje. Jang je odmah uhapšen, a sumnjivo oružje je zaplijenjeno, zajedno s dva mobilna telefona i manjom količinom crack kokaina pronađenom kod njega.

Stručnjaci su naknadno testirali napravu i utvrdili da se radi o funkcionalnom vatrenom oružju, opremljenom cijevi sposobnom za ispaljivanje municije.

Analizom mobilnih telefona pronađeni su dodatni dokazi koji Janga direktno povezuju s improviziranim oružjem, uključujući video snimak na kojem ga testira pucajući u polju, kao i fotografiju na kojoj pozira s oružjem.

Tokom policijskog ispitivanja Jang je tvrdio da je vatreno oružje stavljeno u kofer nekoliko mjeseci prije putovanja te da nije znao da se još uvijek nalazi unutra, sve dok ga policajci nisu izvadili.

Brza reakcija

Detektivka BTP-a Agata Barker izjavila je da je zahvaljujući brzoj reakciji policajca koji je tog dana putovao vozom spriječena moguća tragedija.

- Zahvaljujući prisebnosti policajca koji nije bio na dužnosti, smrtonosno oružje uklonjeno je iz kriminalnog opticaja. Samo Jang zna šta je planirao učiniti sa svojim improviziranim oružjem, ali da je ono upotrijebljeno protiv nekoga, posljedice su mogle biti fatalne - kazala je Barker.

Dodala je da materijali pronađeni na njegovim telefonima jasno pokazuju koliko je bio opsjednut vlastitom kreacijom.

- Sada, nakon naše istrage, pred njim je dug boravak iza rešetaka tokom kojeg će imati vremena da preispita svoja interesovanja. Svi koji na željeznici nose oružje trebaju znati da ćemo ih pronaći i privesti pravdi - poručila je.

# ORUŽJE
# JAMIE YOUNG
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