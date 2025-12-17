Von der Leyen: EU mora donijeti ključne odluke o Ukrajini, sigurnosti i strateškoj nezavisnosti

Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen poručila je danas u Evropskom parlamentu da Evropska unija mora donijeti ključne odluke o podršci Ukrajini, jačanju vlastite sigurnosti i strateške nezavisnosti na Evropskom vijeću zakazanom za 18. i 19. decembar 2025. godine. Govoreći u plenarnoj debati uoči samita, von der Leyen je istakla da se Evropa suočava s opasnijim i transakcijskim globalnim okruženjem obilježenim ratovima i promjenama geopolitičke moći, naglašavajući da se poslijeratni sigurnosni poredak više ne može uzimati zdravo za gotovo.

Naglasila je da podrška Ukrajini ostaje najvažniji odbrambeni prioritet Evropske unije, podsjetivši da Rusija intenzivira napade uprkos razgovorima o miru. Prema procjenama Međunarodnog monetarnog fonda i EU-a, finansijske potrebe Ukrajine za 2026. i 2027. godinu iznose oko 137 milijardi eura, od čega bi Evropa trebala osigurati približno dvije trećine, odnosno oko 90 milijardi eura. Von der Leyen je kazala da Evropsko vijeće mora odlučiti o načinu finansiranja podrške Ukrajini u naredne dvije godine, uključujući opcije zasnovane na imobilisanim ruskim sredstvima ili zajedničkom zaduživanju EU-a. Podsjetila je da je EU nedavno postigla dogovor o neograničenoj imobilizaciji ruske državne imovine, sve dok Rusija ne okonča rat i ne plati reparacije Ukrajini. Predsjednica Evropske komisije naglasila je da strateška nezavisnost ne znači izolaciju, već sposobnost Evrope da djeluje u skladu sa vlastitim interesima i vrijednostima. Istakla je da EU mora preuzeti veću odgovornost za vlastitu sigurnost, podsjetivši na značajno povećanje ulaganja u odbranu nakon decenija nedovoljnog investiranja. Prema njenim riječima, EU je omogućila do 800 milijardi eura ulaganja u oblast odbrane do 2030. godine, dok je interes za program SAFE vrijedan 150 milijardi eura već premašio raspoloživa sredstva, uz učešće 19 država članica.