Putin: Rusija će postići sve svoje ciljeve u Ukrajini vojnim sredstvima

Predsjednik Vladimir Putin izjavio je u srijedu da će Rusija postići svoje ciljeve u Ukrajini diplomatskim ili vojnim sredstvima te da će nastojati proširiti "sigurnosnu tampon zonu“.

- Prvo, ciljevi specijalne vojne operacije nesumnjivo će biti postignuti. Radije bismo to učinili i riješili temeljne uzroke sukoba diplomatskim putem - rekao je Putin.

- Ako suprotstavljena strana i njeni strani pokrovitelji odbiju sudjelovati u suštinskim raspravama, Rusija će postići oslobođenje svojih historijskih zemalja vojnim sredstvima. Zadatak stvaranja i proširenja sigurnosne tampon zone također će se dosljedno rješavati – kazao je

Od regija Ukrajine koje Rusija smatra svojim teritorijem, trenutno kontrolira Krim, oko 90 posto Donbasa i 75 posto Hersona i Zaporožja.

Osim toga, Rusija drži dio teritorija u susjednim regijama Harkov, Sumi, Dnjepropetrovsk i Nikolajev.

Putinovi komentari signalizirali su da će Moskva težiti daljnjim dobicima na nekim od tih frontova.

S obzirom na ključnu prekretnicu rata dok američki predsjednik Donald Trump snažno gura brzi mirovni sporazum, Putin je kazao da Rusija napreduje na svim frontovima.

Njegov ministar odbrane, Andrej Belousov, priznao je ipak, da ukrajinske snage pokušavaju ponovo preuzeti kontrolu nad sjeveroistočnim gradom Kupjanskom - napor za koji je rekao da ne uspijeva.

Ukrajina je u srijedu objavila da je zauzela 90 posto grada, koji je Rusija, prema tvrdnjama Moskve, zauzela u novembru.

Putin je rekao da se ljude u Evopi indoktrinira strahom od rata s Rusijom i optužio je njihove čelnike da podstiču histeriju.

- Više sam puta izjavio: to je laž, besmislica, čista besmislica o nekoj imaginarnoj ruskoj prijetnji evropskim zemljama. Ali ovo se radi sasvim namjerno - kazao je.

Putin je rekao da Rusija ne traži rat s Evropom, ali je spremna za rat ako je to izbor Evope, prenosi Reuters.