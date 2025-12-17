Poznato za šta je sve optužen preživjeli napadač u Australiji

Osumnjičeni za masovno ubistvo na plaži Bondi u Sidneju Navid Akram suočava se sa 59 optužbi. Između ostalog, on je optužen po 15 tačaka za ubistvo i jednu za teroristički čin, saopćila je policija Novog Južnog Velsa. Otac mu ubijen Njegov otac, 50-godišnji Sadžid Akram, ubijen je prilikom razmjene vatre sa policijom na mjestu pucnjave. Petnaest ljudi je ubijeno, a desetine su ranjene u pucnjavi 14. decembra, kada je više od 1.000 ljudi prisustvovalo događaju na plaži u Sidneju povodom proslave Hanuke. Policija je napad proglasila terorističkim aktom usmjerenim na jevrejsku zajednicu. Najsmrtonosnija pucnjava Riječ je o najsmrtonosnijoj pucnjavi u ovoj državi od 1996. godine. Akram se suočava i sa 40 optužbi za nanošenje teških tjelesnih povreda sa namjerom ubistva i sa jednom koja se odnosi na izazivanje javnog prikazivanja zabranjenog simbola terorističke organizacije.

Osumnjičeni Nadim je ranjen tokom incidenta i prvo saslušanje je imao dok je bio u bolničkoj postelji, saopćio je lokalni sud u Novom Južnom Velsu. - Slučaj je odložen do aprila 2026. godine - dodao je. Akram će biti formalno ispitan kada prestane dejstvo lijekova, saopćio je ranije Mal Lanjon, komesar tamošnje policije.

- Zbog pravičnosti prema njemu, potrebno je da razume šta se tačno dešava - rekao je Lanjon. Dvadeset povrijeđenih u napadu ostaje u bolnicama širom Sidneja, a jedan od ranjenih je i dalje u kritičnom stanju. Teroristički incident Policija je napad okarakterisala kao teroristički incident, a australijski premijer Entoni Albaneze je rekao da izgleda da je napad bio „motivisan ideologijom Islamske države“.

Dva dana nakon tragedije utvrđeno je da su otac i sin boravili na Filipinima u novembru. - Bili su zemlji od 1. do 28. novembra - rekao je filipinski imigracioni biro za BBC. Njihova konačna destinacija bio je južni grad Davao, saopćio je portparol imigracione službe. Navid Akram je otputovao na Filipine koristeći australijski pasoš, dok je njegov otac Sadžid imao indijski, rekle su granične vlasti u Manili za BBC. Sadžid Akram je porijeklom iz južnoindijskog grada Hajderabada, ali je imao „ograničen kontakt“ sa porodicom koja je i dalje tamo, saopćio je policijski zvaničnik iz indijske države Telangana. Među žrtvama su bila dva rabina, muškarac koji je preživio Holokaust, najveći zločin nacista u Drugom svjetskom ratu i desetogodišnja djevojčica.

Stariji bračni par, Boris Gurman i njegova supruga Sofija, koji su pokušavali da zaštite druge, rveći sa jednim od naoružanih ljudi, također su među žrtvama. Više od 20 ljudi je prevezeno u bolnicu sa povredama, između ostalog i dvojica policajaca. Dug oporavak Džek Hibert, 22-godišnji policajac, oslijepio je na jednom oku i suočava se sa „dugim i izazovnim oporavkom“, saopćila je njegova porodica. Drugi policajac je među 21 ranjenih koji su zadržani u bolnicama širom Sindeja.

Hiljade ljudi se 17. decembra okupilo kako bi odali počast rabinu britanskog porekla Eliju Šlangeru, što je ujedno i prva sahrana održana za žrtve pucnjave. Jevrejska zajednica je kritikovala premijera Albanezea što nije preduzeo dovoljno mjera protiv antisemitizma.

On se branio, tvrdeći da je poduzeo niz mjera, poput imenovanja prvog izaslanika zemlje za antisemitizam, pooštravanja zakona o govoru mržnje i povećanja finansiranja projekata socijalne kohezije i jevrejskih institucija. Smrt rabina Šlangera je „neopisiv gubitak“ za zajednicu, rekao je na sahrani rabin Levi Volf.