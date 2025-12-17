Snažni arktički val 23. decembra pogodit će Evropu, past će pola metra snijega

Velik dio Njemačke mogao bi nakon dugo vremena uživati u bijelom Božiću, stoji u prognozi za idućih desetak dana koju je objavila njemačka inačica Weather Channela.

Prema riječima meteorologa Jana Schenka, sve više vremenskih modela predviđa da će sredinom sljedeće sedmice do Evrope prodrijeti arktička zračna masa koje će oko Božića donijeti snijeg i hladan sibirski zrak. Temperature će naglo pasti 23. decembra, a u narednim danima hladni zrak s istoka strujat će u Njemačku, ali i južnije.

- Neki vremenski modeli ukazuju na početak prave zime. No neki i dalje donekle osciliraju između prilično hladnog vremenskog obrasca za Božić i prave sibirske hladnoće s istočnim vjetrovima, ledenim danima i vrlo niskim minimalnim temperaturama - kaže Schenk.

Kaže kako je sigurno da će se prostor visokog pritiska zraka proširiti sjevernom Evropom te da bi mogao donijeti ledene istočne vjetrove.