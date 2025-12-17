Orban o Srbiji: Ključna zemlja, tretman prema njoj je sramotan

Mađarski premijer Viktor Orban večeras je izjavio da je Srbija ključna zemlja regiona i da su tretman i ponašanje EU prema Srbiji sramotni.

On je uoči početka samita EU-Zapadni Balkan u Briselu, a na pitanje šta misli o nedolasku Srbije na samit, rekao da je Zapadni Balkan ekonomski zlatna rezerva za Evropsku uniju, a da je Srbija ključna zemlja za odbranu Evrope od migracija.

- Dakle, bez Srbije ne možemo ništa da uradimo. A ono što se ovdje dešava, mislim na tretman i ponašanje prema Srbiji je sramotno. Dakle, potpuno je nepravedno. Ponašamo se na neprihvatljiv način. Srbija je više od jedne trećine stanovništva Balkana, regiona Zapadnog Balkana. Ekonomija ZB je barem polovina srpska. Izvoz ovog regiona je vjerovatno dvije trećine srpski. Dakle, bez Srbije je nemoguće bilo šta učiniti na Zapadnom Balkanu - rekao je on.

Zato, naglasio je, EU mora prvo da primi Srbiju da bi pronašla rješenja za teškoće, a zatim da napreduje sa ostalim zemljama, a ne suprotno.

- Radimo upravo suprotno. To nije dobro. To je loše. To je nepravedno i sramotno. Zato mi Mađari moramo da ih podržimo da krenu naprijed - zaključio je Orban.