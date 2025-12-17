Maduro upozorava na "novi Vijetnam": Trampova blokada Venecuele prijeti eskalacijom i poremećajem tržišta nafte

Predsjednik Venecuele Nikolas Maduro (Nicolás Maduro) u utorak je upozorio na opasnost od nastanka „novog Vijetnama“, nakon što je američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) naredio uvođenje, kako je naveo, „potpune i sveobuhvatne blokade“ naftnih tankera koji ulaze u Venecuelu ili je napuštaju, a nalaze se pod sankcijama.

Obraćajući se na Skupštini radničke klase u glavnom gradu Karakasu (Caracas), Maduro je oštro osudio američko vojno prisustvo na Karibima, kao i nedavnu zapljenu naftnog tankera u vlasništvu Venecuele.

Tom prilikom optužio je Vašington (Washington) da namjerno izmišlja razloge kako bi opravdao pojačani pritisak na njegovu zemlju, ističući da su Sjedinjene Američke Države (United States), prema njegovim riječima, usmjerene na to da „stvore još jednu Libiju, Afganistan ili Irak“.

- Ne želimo novi Vijetnam. Venecuela već 25 sedmica protestira, bori se i pobjeđuje ovu višedimenzionalnu agresiju - poručio je Maduro.

Dodao je da se u američkoj kampanji koriste metode koje je opisao kao „psihološki terorizam“, ali i otvoreno „piratstvo“.

- Odbrana slobodne trgovine i mira na Karibima i u Venecueli znači odbranu cijelog svijeta - naglasio je Maduro, pozivajući pomorce i naftne radnike širom planete da se suprotstave potezima SAD-a.

Prema njegovim riječima, američke vlasti zaplijenile su civilni brod koji je prevozio 1,9 miliona barela nafte, za koju tvrdi da je bila legalno kupljena od Venecuele.

- Bit će nas milioni koji ćemo jasno poručiti imperijalistima da se piratstvo ne može prihvatiti - dodao je.