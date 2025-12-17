Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

"PSIHOLOŠKI TERORIZAM"

Maduro upozorava na "novi Vijetnam": Trampova blokada Venecuele prijeti eskalacijom i poremećajem tržišta nafte

Bit će nas milioni koji ćemo jasno poručiti imperijalistima da se piratstvo ne može prihvatiti, dodao je

Pripadnici vojske Venecuele s Madurom. Platforma X

A. O.

17.12.2025

Predsjednik Venecuele Nikolas Maduro (Nicolás Maduro) u utorak je upozorio na opasnost od nastanka „novog Vijetnama“, nakon što je američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) naredio uvođenje, kako je naveo, „potpune i sveobuhvatne blokade“ naftnih tankera koji ulaze u Venecuelu ili je napuštaju, a nalaze se pod sankcijama.

Obraćajući se na Skupštini radničke klase u glavnom gradu Karakasu (Caracas), Maduro je oštro osudio američko vojno prisustvo na Karibima, kao i nedavnu zapljenu naftnog tankera u vlasništvu Venecuele.

Tom prilikom optužio je Vašington (Washington) da namjerno izmišlja razloge kako bi opravdao pojačani pritisak na njegovu zemlju, ističući da su Sjedinjene Američke Države (United States), prema njegovim riječima, usmjerene na to da „stvore još jednu Libiju, Afganistan ili Irak“.

- Ne želimo novi Vijetnam. Venecuela već 25 sedmica protestira, bori se i pobjeđuje ovu višedimenzionalnu agresiju - poručio je Maduro.

Dodao je da se u američkoj kampanji koriste metode koje je opisao kao „psihološki terorizam“, ali i otvoreno „piratstvo“.

- Odbrana slobodne trgovine i mira na Karibima i u Venecueli znači odbranu cijelog svijeta - naglasio je Maduro, pozivajući pomorce i naftne radnike širom planete da se suprotstave potezima SAD-a.

Prema njegovim riječima, američke vlasti zaplijenile su civilni brod koji je prevozio 1,9 miliona barela nafte, za koju tvrdi da je bila legalno kupljena od Venecuele.

- Bit će nas milioni koji ćemo jasno poručiti imperijalistima da se piratstvo ne može prihvatiti - dodao je.

S druge strane, Tramp je u utorak, u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social, naveo da je „Venecuela u potpunosti okružena najvećom vojskom ikada okupljenom u historiji Južne Amerike“.

- Ta sila će samo rasti, a šok koji ih očekuje bit će nešto što nikada ranije nisu vidjeli – sve dok u potpunosti ne vrate Sjedinjenim Američkim Državama svu naftu, zemlju i drugu imovinu koju su nam ranije ukrali - poručio je Tramp.

Američki predsjednik je također izjavio da je njegova administracija vladu Nikolas Madura proglasila stranom terorističkom organizacijom, tvrdeći da će blokada spriječiti ono što on opisuje kao finansiranje trgovine drogom, krijumčarenja ljudi i prisvajanja američke imovine.

Dodao je i da SAD ubrzano deportuju „ilegalne migrante i kriminalce“ za koje tvrdi da ih je poslala venecuelanska vlast, te je zatražio da Venecuela odmah vrati „naftu, zemlju ili bilo koju drugu imovinu“ koju je preuzela.

U međuvremenu, cijene nafte zabilježile su rast u srijedu, dok su analitičari upozorili da bi najavljena blokada mogla ozbiljno poremetiti globalno snabdijevanje.

# NICOLAS MADURO
# VENECUELA
# SAD
# DONALD TRUMP
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.