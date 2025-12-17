Starmer poručio Abramoviču da vrijeme ističe: Vlada spremna na sud zbog 2,5 milijarde funti za Ukrajinu

Britanski premijer Kir Starmer (Keir Starmer) danas je upozorio bivšeg vlasnika Čelsija (Chelsea) Romana Abramoviča (Roman Abramovich) da „vrijeme ističe“ kako bi 2,5 milijarde funti, dobijenih prodajom londonskog kluba, bilo preusmjereno u humanitarne svrhe namijenjene Ukrajini.

Starmer je naglasio da je vlada Velike Britanije spremna pokrenuti sudski postupak ukoliko se obećani transfer sredstava ne realizira, prenio je Sky Sports.

Obraćajući se zastupnicima u Donjem domu (House of Commons), britanski premijer je kazao da su ministri izdali posebnu licencu kojom se omogućava prenos novca od prodaje Čelsija u novu fondaciju, čiji će cilj biti finansiranje humanitarnih projekata u Ukrajini.

- Moja poruka Abramoviču je nedvosmislena – vrijeme ističe. Ispunite obavezu koju ste preuzeli i odmah uplatite sredstva. Ukoliko se to ne desi, spremni smo ići na sud kako bi svaki peni stigao do onih čije je živote uništio Putinov ilegalni rat - poručio je Starmer.

Abramovič je Čelsi prodao u maju 2022. godine, nakon što je dospio pod sankcije Velike Britanije zbog ruske invazije na Ukrajinu. Tom prilikom obavezao se da će sav prihod od prodaje biti doniran žrtvama rata, ali do danas nije postignut konačan dogovor s britanskom vladom o načinu prenosa novca, koji je i dalje zamrznut na računu u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Izdavanje licence predstavlja pokušaj vlade da izvrši dodatni pritisak na Abramoviča kako bi ispunio dato obećanje prije pribjegavanja pravnim mjerama. Ministrica finansija Rejčel Rivs (Rachel Reeves) ocijenila je kao „neprihvatljivo“ to što su sredstva i dalje blokirana, poručivši da je vlada „spremna učiniti sve što je potrebno“ kako bi novac stigao do Ukrajine.

U skladu s uslovima nove licence, kompletan iznos mora biti usmjeren isključivo u humanitarne svrhe u Ukrajini, dok bi eventualni budući prihodi mogli biti korišteni i za pomoć civilnim žrtvama sukoba širom svijeta. Vlada je saopćila da će razmotriti svaki prijedlog Abramoviča koji se odnosi na dobrovoljan prenos sredstava.