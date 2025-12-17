Venecuela uz vojnu pratnju ispratila tankere prema Aziji nakon Trampove prijetnje blokadom

Nekoliko plovila koja su prevozila naftne derivate iz Venecuele napustilo je istočnu obalu te zemlje između utorka navečer i srijede ujutro, i to uz pratnju venecuelanske ratne mornarice. Do isplovljavanja je došlo svega nekoliko sati nakon što je američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) zaprijetio uvođenjem blokade tankerima koji se nalaze pod sankcijama.

Brodovi su iz luke Hoze (José) prevozili ureu, petrolejski koks i druge proizvode na bazi nafte, a krajnja odredišta bila su azijska tržišta. To su za The New York Times potvrdila dva izvora, koja su insistirala na anonimnosti zbog osjetljivosti situacije. Prema njihovim navodima, odluka o vojnoj pratnji donesena je kao direktan odgovor vlasti u Venecueli na Trampove prijetnje.

Treća osoba upoznata s dešavanjima, američki zvaničnik, izjavila je da je Vašington (Washington) upoznat s prisustvom mornaričke pratnje te da razmatra više mogućih poteza, ali bez iznošenja dodatnih detalja. Također, u tom trenutku nije bilo jasno da li se sporna plovila nalaze na listi brodova pod američkim sankcijama, što bi ih učinilo metom najavljene blokade.

Venecuelanska državna naftna kompanija PDVSA (Petróleos de Venezuela) oglasila se u srijedu saopćenjem u kojem je navela da brodovi povezani s njenim poslovanjem nastavljaju plovidbu „uz punu sigurnost, tehničku podršku i operativne garancije, u legitimnom ostvarivanju prava na slobodnu plovidbu“.

Tramp je u utorak navečer objavio da uvodi „potpunu i totalnu blokadu“ za tankere koji ulaze u Venecuelu ili je napuštaju, ukoliko su prekršili američke trgovinske sankcije. Prema podacima Samira Madanija, suosnivača platforme TankerTrackers.com, oko 40 posto tankera koji su posljednjih godina prevozili venecuelansku sirovu naftu nalazi se pod američkim sankcijama.

Američke agencije za provođenje zakona prošle sedmice zaplijenile su jedan sankcionirani tanker na putu prema Aziji, koji je prevozio skoro dva miliona barela venecuelanske sirove nafte. Taj potez predstavljao je ozbiljnu eskalaciju sukoba između Trampa i venecuelanskog predsjednika Nikolasa Madura (Nicolás Maduro), čija država najveći dio prihoda ostvaruje upravo izvozom nafte.

Američki zvaničnici su posljednjih dana, iza zatvorenih vrata, naveli da postoji mogućnost zapljene dodatnih tankera koji transportuju venecuelansku naftu, ali bez preciziranja detalja.

Na zapljenu broda Maduro je reagovao s velikim bijesom, poručivši da će Venecuela, po svaku cijenu, nastaviti izvoz nafte, naveo je jedan od izvora upoznatih sa situacijom.