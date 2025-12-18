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PREDSJEDNIK SAD

Tramp se obratio Amerikancima: Nizao optužbe na račun Bajdena, hvalio svoje odluke

U januaru sam naslijedio Bajdenov nered kojeg konstantno pokušavam popraviti, rekao je

Donald Tramp. Screenshot

Dž. R.

18.12.2025

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) se, kako je i najavio, obratio Amerikancima, a u 20-minutnom izlaganju najviše je napadao bivšu vlast i svog prethodnika.

Nakon nizanja i nabrajanja svih postignuća sebe i svoje administracije počeo je s optužbama na račun prethodne demokratske vlade koju je vodio Džo Bajden (Joe Biden).

- U januaru sam naslijedio Bajdenov nered kojeg konstantno pokušavam popraviti - rekao je Tramp koji je Amerikance uvjeravao da je stanje u državi dobro bez obzira što njegovi građani itekako osjećaju nastavak inflacije, a i nezaposlenost je u stalnom porastu.

U mnogo čemu pada popularnost Trampa među Amerikancima. Od ekonomske politike do mjera koje je uveo migrantima koji su odavno dio Sjedinjenih Američkih Država. Ankete kažu da Tramp trenutno dobija plus samo zbog bitnog smanjenja ilegalne imigracije u državu.

- Uvjeravam sve Amerikance da će se učinci našeg velikog zakonodavnog postignuća, a to je smanjenje poreza, početi osjećati iduće godine - rekao je Tramp kojeg trenutno podržava tek nešto više od 40 posto Amerikanaca, dok mu se skoro 55 posto direktno protivi.

Pred kraj izlaganja Tramp je blagoglagoljivo pričao o velikom sportskom događaju iduće godine u državi, a to je Svjetsko nogometno prvenstvo te o velikoj proslavi u čast 250. godišnjice Sjedinjenih Američkih Država.

# JOE BIDEN
# DONALD TRUMP
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