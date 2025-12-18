Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

NAPAD DRONOVIMA

Ukrajina pogodila ruski tanker, poginulo više osoba

Uz to je Sljusar naveo da je napad oštetio manji dio gradske infrastrukture.

Hitne službe gase požar. X

Dž. R.

18.12.2025

Ukrajinske su snage u srijedu poslijepodne izvele napad na tanker koji se nalazio u ruskoj luci Rostov na Donu, a među članovima posade ima poginulih.

Guverner Rostovske oblasti Jurij Sljusar izvijestio je o događaju putem Telegrama, navodeći kako je tanker teško oštećen u ukrajinskom napadu dronovima te da, prema prvim podacima, postoji zasad neutvrđen broj stradalih članova posade.

- Hitne službe gase požar na tankeru koji je pogođen dok je bio usidren u napadu dronom. Curenje naftnih derivata je izbjegnuto - dodali su ruski mediji.

Uz to je Sljusar naveo da je napad oštetio manji dio gradske infrastrukture.

Ovaj je napad uslijedio u danu nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin naveo da će svoje ciljeve u Ukrajine ostvariti na ovaj ili onaj način, odnosno, diplomatskim ili vojnim putem.

Putin je naglasio i da su njegove snage tokom cijele 2025. godine u velikoj inicijativi, ali i da su spremne ubrzati ofanzivu. Po ruskim navodima oni su tokom godine na izmaku okupirali više od 300 naselja na području gdje su trenutno sukobljene ukrajinske i ruske snage.

# TANKER
# RUSIJA
# UKRAJINA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.