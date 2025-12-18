Ukrajina pogodila ruski tanker, poginulo više osoba

Ukrajinske su snage u srijedu poslijepodne izvele napad na tanker koji se nalazio u ruskoj luci Rostov na Donu, a među članovima posade ima poginulih. Guverner Rostovske oblasti Jurij Sljusar izvijestio je o događaju putem Telegrama, navodeći kako je tanker teško oštećen u ukrajinskom napadu dronovima te da, prema prvim podacima, postoji zasad neutvrđen broj stradalih članova posade.

- Hitne službe gase požar na tankeru koji je pogođen dok je bio usidren u napadu dronom. Curenje naftnih derivata je izbjegnuto - dodali su ruski mediji. Uz to je Sljusar naveo da je napad oštetio manji dio gradske infrastrukture.