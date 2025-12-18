Ukrajina pogodila ruski tanker, poginulo više osoba

Ukrajinske su snage u srijedu poslijepodne izvele napad na tanker koji se nalazio u ruskoj luci Rostov na Donu, a među članovima posade ima poginulih.
Guverner Rostovske oblasti Jurij Sljusar izvijestio je o događaju putem Telegrama, navodeći kako je tanker teško oštećen u ukrajinskom napadu dronovima te da, prema prvim podacima, postoji zasad neutvrđen broj stradalih članova posade.
- Hitne službe gase požar na tankeru koji je pogođen dok je bio usidren u napadu dronom. Curenje naftnih derivata je izbjegnuto - dodali su ruski mediji.
Uz to je Sljusar naveo da je napad oštetio manji dio gradske infrastrukture.
Ovaj je napad uslijedio u danu nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin naveo da će svoje ciljeve u Ukrajine ostvariti na ovaj ili onaj način, odnosno, diplomatskim ili vojnim putem.
Putin je naglasio i da su njegove snage tokom cijele 2025. godine u velikoj inicijativi, ali i da su spremne ubrzati ofanzivu. Po ruskim navodima oni su tokom godine na izmaku okupirali više od 300 naselja na području gdje su trenutno sukobljene ukrajinske i ruske snage.