Snažne padavine u Gazi ugrožavaju stotine hiljada Palestinaca, najveća bojazan za djecu

Jaka kiša koja je padala proteklih sedam dana dodatno je otežala već ionako loše životne prilike stotinama hiljada raseljenih Palestinaca u Pojasu Gaze, upozorile su agencije Ujedinjenih nacija.

Govoreći za BBC, portparol UNICEF-a Džonatan Kriks (Jonathan Crickx) opisao je noćne vremenske uslove kao izuzetno teške, navodeći da su padavine bile toliko snažne da se u blizini njegove kancelarije zadržavalo i do 15 centimetara vode.

Rekao je da je izuzetno zabrinut da će djeca koja žive u šatorima i improviziranim skloništima u mokroj odjeći podleći hipotermiji i drugim bolestima.

Ministarstvo zdravstva Gaze saopštilo je da je jedna beba umrla od hipotermije, a najmanje 11 drugih ljudi je poginulo u urušavanjima zgrada uzrokovanim teškim vremenskim nepogodama.

Agencije UN-a su povećale isporuke šatora, ćebadi i odjeće od početka primirja u Gazi prije devet sedmica, ali su saopštile da još uvijek ne pristiže dovoljno pomoći.

UN i njegovi partneri procjenjuju da je do sada gotovo 55.000 porodica ugroženo zbog obilnih padavina, a njihova imovina i skloništa su oštećeni ili uništeni.

Više od 40 određenih skloništa za hitne slučajeve ozbiljno je poplavljeno nakon pljuskova u ponedjeljak i utorak, što je mnoge ljude prisililo da se ponovo presele.