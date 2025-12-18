Tramp najavio vojnicima "ratnički dodatak" 1.776 dolara: Da li je u najavi ratna operacija?

Donald Tramp (Trump), predsjednik SAD u svom sinoćnjem obraćanju je najavio da će svim pripadnicima američke vojske biti uručen ček sa 1.776 dolara ratničkog dodatka.
Tramp je za pripadnike američke vojske uveo novi bonus koji dosad nije bio zastupljen nazvavši ga "ratničkim dodatkom" pri čemu će se dodijeljivanje istog odnositi na sve pripadnike američkih oružanih snaga.
- Večeras sam ponosan da objavim da će više od 1.450.000, zamislite to 1.450.000 pripadnika vojne službe, primiti poseban dodatak koji nazivamo ratnički dodatak prije Božića. Ratnički dodatak, u čast osnivanja naše nacije 1776. godine, svakom vojniku šaljemo 1.776 dolara - rekao je Tramp.
Nije odmah jasno odakle Trampu zakonsko ovlaštenje za slanje tih čekova jer je proteklih dana Senat poslao Trampu Zakon o nacionalnoj odbrani, koji je uključivao povećanje plata za pripadnike vojske od 3,8 posti.
Procjenjuje se da u američkoj vojsci ima 1,45 miliona pripadnika, što znači da će inicijativa vjerovatno koštati oko 2,6 milijardi dolara.
Tramp je implicirao da su bonus čekovi finansirani njegovim sveobuhvatnim tarifama, od kojih bi mnoge Vrhovni sud mogao poništiti nakon što je prošlog mjeseca izrazio skepticizam u vezi s njegovim pravnim opravdanjem za mnoge od tih dužnosti.
- Zaradili smo mnogo više novca nego što je iko mislio zbog tarifa. Niko to ne zaslužuje više od naše vojske i čestitam svima - rekao je Tramp.
S druge strane, ovo povećanje odnosno ratnički dodatak dio stručne javnosti u SAD doživljava kao najavu novog angažmana američke vojske.
Ovog puta bi dodatak mogao biti najava i stimulacija za operacije koje bi američka vojska mogla preduzeti protiv Venecuele usred nikad lošijih odnosa koji su inicirani američkom operacijom "Južno koplje" u Karibima s ciljem uništenja plovila za koja se navodi da krijumčare narkotike.