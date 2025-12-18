Tramp najavio vojnicima "ratnički dodatak" 1.776 dolara: Da li je u najavi ratna operacija?

Donald Tramp (Trump), predsjednik SAD u svom sinoćnjem obraćanju je najavio da će svim pripadnicima američke vojske biti uručen ček sa 1.776 dolara ratničkog dodatka.

Tramp je za pripadnike američke vojske uveo novi bonus koji dosad nije bio zastupljen nazvavši ga "ratničkim dodatkom" pri čemu će se dodijeljivanje istog odnositi na sve pripadnike američkih oružanih snaga.

- Večeras sam ponosan da objavim da će više od 1.450.000, zamislite to 1.450.000 pripadnika vojne službe, primiti poseban dodatak koji nazivamo ratnički dodatak prije Božića. Ratnički dodatak, u čast osnivanja naše nacije 1776. godine, svakom vojniku šaljemo 1.776 dolara - rekao je Tramp.