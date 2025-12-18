NSRS usvojila Budžet RS za 2026. i Program ekonomskih reformi za naredne tri godine

Narodna skupština Republike Srpske sinoć je na 17. redovnoj sjednici usvojila po hitnom postupku Budžet Republike Srpske za 2026. godinu, Zakon o izvršenju Budžeta za 2026. godinu i Program ekonomskih reformi RS za period 2026-2028. godina, kao i izmjene zakona o povećanju plata zaposlenih u obrazovanju i kulturi.

Kako navode iz NSRS-a, ukupna budžetska sredstva planirana Budžetom RS za 2026. iznose 7.409.000.000 KM, što predstavlja uvećanje od 659 miliona KM, odnosno 9,8 posto u odnosu na ista predviđena Drugim rebalansom Budžeta RS za 2025. godinu.

Ukupni budžetski prihodi i primici za nefinansijsku imovinu u 2026. godini iznose 5.588.600.000 KM, što predstavlja uvećanje od 114 miliona KM, odnosno 2,1 posto u odnosu na sredstva planirana Drugim rebalansom Budžeta RS za 2025. godinu.

Poreski prihodi iznose 5.178.000.000 KM, što predstavlja uvećanje za 112,1 milion KM ili 2,2 posto u odnosu na poreske prihode planirane Drugim rebalansom Budžeta za 2025. godinu.

U Programu ekonomskih reformi RS 2026-2028, u okviru definisanih oblasti, predloženo je sedam strukturnih reformi i u okviru njih 23 reformske mjere.

NSRS usvojila je po hitnom postupku i Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o doprinosima, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit, Zakon o računovodstvu i reviziji RS, uz prihvaćen amandman Kluba poslanika US, Zakon o izmjeni Zakona o platama zaposlenih u oblasti kulture RS, Zakon o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima u RS, kao i Zakon o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda RS.

Također, usvojeni su po hitnom postupku i Zakon o izmjeni i dopuni Krivičnog zakonika RS, Zakon o radnom angažovanju na sezonskim i drugim poslovima privremenog karakter, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti, Zakon o izmjeni Zakona o lokalnoj samoupravi i Zakon o dopuni Zakona o komunalnim djelatnostima.

Usvojene su po hitnom postupku odluke o dugoročnom zaduživanju RS za 2026. godinu, o kratkoročnom zaduživanju emisijom trezorskih zapisa za 2026. godinu te o iznosu garancija koje može izdati RS u narednoj godini.

Sedamnaesta redovna sjednica NSRS biće nastavljena danas u 10 sati.