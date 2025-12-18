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17. SJEDNICA

NSRS usvojila Budžet RS za 2026. i Program ekonomskih reformi za naredne tri godine

Zasjedanje se nastavlja danas

Sjednica NSRS. FENA

FENA

18.12.2025

Narodna skupština Republike Srpske sinoć je na 17. redovnoj sjednici usvojila po hitnom postupku Budžet Republike Srpske za 2026. godinu, Zakon o izvršenju Budžeta za 2026. godinu i Program ekonomskih reformi RS za period 2026-2028. godina, kao i izmjene zakona o povećanju plata zaposlenih u obrazovanju i kulturi.

Kako navode iz NSRS-a, ukupna budžetska sredstva planirana Budžetom RS za 2026. iznose 7.409.000.000 KM, što predstavlja uvećanje od 659 miliona KM, odnosno 9,8 posto u odnosu na ista predviđena Drugim rebalansom Budžeta RS za 2025. godinu.

Ukupni budžetski prihodi i primici za nefinansijsku imovinu u 2026. godini iznose 5.588.600.000 KM, što predstavlja uvećanje od 114 miliona KM, odnosno 2,1 posto u odnosu na sredstva planirana Drugim rebalansom Budžeta RS za 2025. godinu.

Poreski prihodi iznose 5.178.000.000 KM, što predstavlja uvećanje za 112,1 milion KM ili 2,2 posto u odnosu na poreske prihode planirane Drugim rebalansom Budžeta za 2025. godinu.

U Programu ekonomskih reformi RS 2026-2028, u okviru definisanih oblasti, predloženo je sedam strukturnih reformi i u okviru njih 23 reformske mjere.

NSRS usvojila je po hitnom postupku i Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o doprinosima, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit, Zakon o računovodstvu i reviziji RS, uz prihvaćen amandman Kluba poslanika US, Zakon o izmjeni Zakona o platama zaposlenih u oblasti kulture RS, Zakon o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima u RS, kao i Zakon o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda RS.

Također, usvojeni su po hitnom postupku i Zakon o izmjeni i dopuni Krivičnog zakonika RS, Zakon o radnom angažovanju na sezonskim i drugim poslovima privremenog karakter, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti, Zakon o izmjeni Zakona o lokalnoj samoupravi i Zakon o dopuni Zakona o komunalnim djelatnostima.

Usvojene su po hitnom postupku odluke o dugoročnom zaduživanju RS za 2026. godinu, o kratkoročnom zaduživanju emisijom trezorskih zapisa za 2026. godinu te o iznosu garancija koje može izdati RS u narednoj godini.

Sedamnaesta redovna sjednica NSRS biće nastavljena danas u 10 sati.

# NSRS
# SJEDNICA
# BUDŽET RS
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