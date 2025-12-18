Zamjenik direktora FBI dao ostavku, vraća se podcastu

Zamjenik direktora FBI-ja, Dan Bongino, izjavio je da će u januaru napustiti svoju funkciju, piše BBC.

U objavi na mreži X zahvalio je predsjedniku Donaldu Trampu (Trump), kao i direktoru FBI-ja i državnoj tužiteljici, na prilici da služi sa svrhom.

Nije imao iskustvo

Njegova ostavka dolazi nakon što je Tramp ranije u srijedu rekao da je bivši voditelj podcasta odradio sjajan posao na funkciji i da se želi vratiti svojoj emisiji.

Bongino, kojeg je Tramp imenovao na tu poziciju u februaru, ranije je bio policijski službenik u Njujorku i agent Tajne službe SAD zadužen za zaštitu Baraka Obame (Barack). Posljednjih godina izgradio je veliku bazu sljedbenika putem svog podcasta i drugih medijskih nastupa.

Bongino, čvrsti Trampov saveznik, smatran je iznenađujućim izborom za tu funkciju, koju su ranije obavljali karijerni agenti, jer nije imao prethodno iskustvo u toj agenciji.

Udruženje agenata FBI-ja, koje predstavlja oko 14.000 sadašnjih i bivših agenata, protivilo se njegovom imenovanju na tu poziciju.

- U januaru ću napustiti svoju poziciju u FBI-ju. Želim zahvaliti predsjedniku Trampu, državnoj tužiteljici Pam Bondi i direktoru Kašu Patelu (Kash) na prilici da služim sa svrhom. Najvažnije od svega, želim zahvaliti vama, mojim sugrađanima Amerikancima, na privilegiji da vam služim. Bog blagoslovio Ameriku i sve one koji je brane - rekao je Bongino prilikom objave svoje odluke.

Mijenjao stavove

Prije nego što se pridružio agenciji, Bongino je ponavljao dezinformacije i teorije zavjere o Trampovoj tvrdnji da je pobijedio na izborima 2020. godine, kao i o istrazi o cijevnoj bombi od 6. januara 2021. godine.

Bongino je ranije nazivao slučaj cijevnih bombi "unutrašnjim poslom". Nakon stupanja na dužnost, zalagao se da se istraga, za koju je državna tužiteljica Bondi rekla da je tapkala u mjestu, postavi kao prioritet FBI-ja.

Ranije ovog mjeseca uhapšen je muškarac bez poznatih veza s vladom, gotovo šest godina nakon što su cijevne bombe otkrivene ispred nacionalnih sjedišta Republikanske i Demokratske stranke.

Direktor FBI-ja Patel je u objavi na društvenim mrežama u srijedu, hvaleći Bonginov mandat, rekao da je on služio kao glas naroda za transparentnost i donio velika otkrića u dugotrajno neriješenim slučajevima poput istrage o cijevnim bombama.

- Ne samo da je ispunio svoju misiju, već ju je daleko nadmašio - napisao je Patel.

Bongino je, čini se, promijenio i svoje stavove o smrti seksualnog prestupnika Džefrija Epstina (Jeffrey Epstein) nakon što je postao jedan od čelnih ljudi FBI-ja.

Kao komentator, dovodio je u pitanje da li je Epstin 2019. godine u zatvorskoj ćeliji u Njujorku, dok je čekao suđenje, izvršio samoubistvo. Zatim je u maju Bongino rekao: "Vidio sam cijeli dosje. Ubio se".

U julu su američko ministarstvo pravde i FBI objavili memorandum u kojem se navodi da je Epstin zaista izvršio samoubistvo i da nije imao listu klijenata.

Memorandum je frustrirao mnoge Trampove pristalice, koji su ponavljali teorije zavjere o Epstinu i odbacivali nalaze ministarstva pravde.