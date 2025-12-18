Švedska mornarica: Rusi naoružavaju tankere koji krijumčare naftu

Jučer je švedska mornarica objavila da su na brodovima koji se dovode u vezu s takozvanom ruskom flotom u sjeni primijećeni uniformisani i naoružani pripadnici, u trenutku kada Moskva intenzivira vojno prisustvo duž važnih plovnih pravaca u Baltičkom moru.

Komodor Marko Petković kao komandant operacija švedske mornarice, rekao je za švedsku televizijsku stanicu SVT da su osobe vjerovatno zaposleni u privatnim sigurnosnim kompanijama.

Dodao je da je ruska pomorska aktivnost u regiji postala "trajnija i vidljivija", s ratnim brodovima koji redovno djeluju u strateškim područjima Baltičkog mora i Finskog zaljeva.

- Ruska mornarica je periodično prisutna u raznim čvorištima u Baltičkom moru, Finskom zaljevu i Baltičkom moru, i čini se da tamo na neki način djeluje kao podrška ovoj skrivenoj floti - rekao je Petković.

Vojni izvori koje je citirao SVT rekli su da su se ruske akcije svodile na kontinuiranu patrolnu operaciju u blizini glavnih pomorskih ruta, koju je provodila Baltička flota.