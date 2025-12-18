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FRANCUSKA

Doktor smrt: Anesteziolog koji je ubio 12 osoba osuđen na doživotni zatvor

Kontaminirao infuzijske vrećice supstancama koje su izazvale srčani zastoj ili krvarenje

Frederik Pešie. AP

Dž. R.

18.12.2025

Frederik Pešie (Frédéric Péchier), bivši francuski anesteziolog, osuđen je na doživotni zatvor zbog namjernog trovanja 30 pacijenata, od kojih je 12 preminulo.

On je proglašen krivim za kontaminaciju infuzijskih vrećica supstancama koje su izazvale srčani zastoj ili krvarenje, javlja BBC.

Pešie je prvi put stavljen pod istragu prije osam godina, kada je osumnjičen za trovanje pacijenata u dvije klinike u Besançonu između 2008. i 2017. godine.

- Vi ste doktor smrt, trovač, ubica. Vi donosite sramotu svim doktorima. Pretvorili ste ovu kliniku u groblje - rekli su tužioci prošle sedmice.

Pešie, koji je oduvijek negirao bilo kakvu krivicu, sada ima 10 dana da podnese žalbu.

# UBISTVO
# TROVANJE
# FRANCUSKA
# FRÉDÉRIC PÉCHIER
# ANESTEZIOLOG
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