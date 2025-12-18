Vladimir Putin, predsjednik Rusije, nazvao je evropske lidere "malim prasićima" koji žele profitirati od kolapsa Rusije, piše Politico.

U komentarima datim uoči ključnog sastanka lidera Evropske unije, na kojem bi se trebalo postići dogovor o osiguranju finansiranja za Ukrajinu, ruski lider je rekao da Evropa želi povratiti nešto što je izgubila u prethodnim historijskim periodima i da se osveti Rusiji.

Pohvalio vojsku

Govoreći na godišnjem sastanku ruskog ministarstva odbrane, Putin je optužio bivšeg američkog predsjednika Džo Bajdena (Joe Biden) da je svjesno pokrenuo rat u Ukrajini te rekao da su "evropski mali prasići" odmah stali uz Amerikance.

Rusija je pokrenula svoju invaziju na Ukrajinu u februaru 2022. godine. Od tada se Moskva suočava sa sveobuhvatnim zapadnim sankcijama i diplomatskom izolacijom.

- Rusija je pokazala svoju postojanost u ekonomiji, finansijama, u unutrašnjoj političkoj situaciji društva i u oblasti odbrambene sposobnosti - rekao je Putin.

Putin je također rekao da je Rusija spremna za dijalog s Evropom, ali da to neće biti moguće s trenutnom garniturom evropskih političara.

Uprkos povremenim izjavama o otvorenosti za pregovore, Kremlj je nastavio vojne operacije i odbacio mirovne prijedloge koji bi zahtijevali povlačenje s okupiranih ukrajinskih teritorija, dok Kijev i njegovi saveznici optužuju Rusiju da koristi razgovore kao sredstvo pritiska, a ne da se iskreno uključi u diplomatiju.

Očekuje se da će se američki i ruski zvaničnici sastati u Majamiju ovog vikenda u okviru nastojanja administracije Donalda Trumpa da okonča gotovo četiri godine rata između Kijeva i Moskve.

Putin je također pohvalio rusku vojsku, rekavši da niko na svijetu nema vojsku tako dobru kao ruska i da je ona sada ratno iskusna.