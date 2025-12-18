Vijeće EU-a sankcionisalo 41 plovilo ruske 'flote iz sjene'

Vijeće Evropske unije je danas uvelo restriktivne mjere za dodatno 41 plovilo koje su dio ruske 'flote iz sjene' tankera za naftu i koja doprinose ruskim energetskim prihodima.

Ovih 41 plovilo stoga se dodaje na listu onih kojima je zabranjen pristup lukama, kao i pružanje širokog spektra usluga povezanih s pomorskim transportom. Ova mjera ima za cilj da pogodi tankere izvan EU koji su dio Putinove flote iz sjene, a koji zaobilaze mehanizam ograničenja cijene nafte ili podržavaju energetski sektor Rusije, kao i plovila odgovorna za transport vojne opreme za Rusiju ili uključena u prevoz ukradenog ukrajinskog žita i kulturnih dobara iz Ukrajine.