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Vijeće EU-a sankcionisalo 41 plovilo ruske 'flote iz sjene'

Današnja odluka, kojom se ukupan broj označenih plovila povećava na gotovo 600, usko je povezana s nedavnim odlukama Vijeća

Vijeće EU. Fena

FENA

18.12.2025

Vijeće Evropske unije je danas uvelo restriktivne mjere za dodatno 41 plovilo koje su dio ruske 'flote iz sjene' tankera za naftu i koja doprinose ruskim energetskim prihodima.

Ovih 41 plovilo stoga se dodaje na listu onih kojima je zabranjen pristup lukama, kao i pružanje širokog spektra usluga povezanih s pomorskim transportom. Ova mjera ima za cilj da pogodi tankere izvan EU koji su dio Putinove flote iz sjene, a koji zaobilaze mehanizam ograničenja cijene nafte ili podržavaju energetski sektor Rusije, kao i plovila odgovorna za transport vojne opreme za Rusiju ili uključena u prevoz ukradenog ukrajinskog žita i kulturnih dobara iz Ukrajine.

Današnja odluka, kojom se ukupan broj označenih plovila povećava na gotovo 600, usko je povezana s nedavnim odlukama Vijeća da na listu uvrsti devet pomagača flote iz sjene te da usvoji deklaraciju EU i njenih država članica o punom korištenju okvira međunarodnog prava mora u vezi s prijetnjama koje dolaze od 'flote iz sjene' i zaštitom kritične podmorske infrastrukture, navodi se u saopćenju Vijeća.

EU ostaje spremna da dodatno pojača pritisak na Rusiju i njen lanac vrijednosti flote iz sjene, uključujući usvajanje dodatnih sankcija.

# RUSIJA
# UKRAJINA
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