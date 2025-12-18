Brižit Makron tužile 343 žene jer je feministkinje nazvala "glupe ku*ke"

Prva dama Francuske, Brižit Makron (Brigitte Macron) suočava se s pravnom tužbom nekoliko organizacija, uključujući grupe za ženska prava, nakon što je snimljena kako govori da su feministkinje koje su protestovale na pozorišnoj predstavi u Parizu "glupe ku*ke".

Više od 300 žena, tačnije 343, što je historijski simboličan broj, ove sedmice podnijelo je tužbu protiv francuske prve dame zbog javne uvrede.

Video koji je snimljen prikazuje Makron kako razgovara iza scene pozorišta Folies Bergère u Parizu s Aryjem Abittanom, francuskim glumcem i komičarem koji je prethodno optužen za silovanje.

Prisustvovala je njegovoj predstavi sa svojom kćerkom i prijateljima.

Juliette Chapelle, advokatica feminističkih grupa koje su pokrenule slučaj, izjavila je za radio France Inter: "Ona je prva dama Francuske, njene riječi su važne."

Chapelle je rekla da se Makron činila "veoma angažovanom u borbi za prava žena, ali u stvarnosti možemo reći da postoji jaz između njenih javnih nastupa i onoga što ona zaista misli".

Sudije su 2024. godine prekinule istragu o optužbi za silovanje protiv Abittan iz 2021. godine zbog nedostatka dokaza za suđenje. Ta odluka je potvrđena u žalbenom postupku u januaru ove godine.

Nekoliko poznatih ličnosti izrazilo je podršku feminističkim aktivisticama koje je Makron uvrijedila.