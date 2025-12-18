Uoči samita EU: Zelenski najavio nove razgovore Ukrajine i SAD-a

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u četvrtak da će se nova runda razgovora s američkim zvaničnicima održati u petak i subotu u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), dok se diplomatski napori ubrzavaju za okončanje rata s Rusijom, javlja Anadolu.

Najava je uslijedila uoči evropskog samita na kojem se očekuje da će se riješiti pitanje finansiranja Ukrajine za naredne dvije godine.

- Naš tim će biti u Sjedinjenim Američkim Državama u petak i subotu. Već su na putu tamo. Amerikanci ih očekuju - rekao je Zelenski novinarima, dodajući da bi se razgovorima mogli pridružiti i evropski predstavnici. Nije precizirao ko će predstavljati Ukrajinu.

Predstojeći sastanci

Najava je uslijedila nakon što su ukrajinski, američki i evropski zvaničnici ranije ove sedmice održali pregovore u Berlinu, gdje je fokus razgovora bio na sigurnosnim garancijama za Ukrajinu i teritorijalna pitanja.

Očekuje se da će se predstojeći sastanci održati u američkoj saveznoj državi Floridi prije odvojenih rusko-američkih razgovora.

Učesnici nisu zvanično potvrđeni. Politico je objavio da će na američkoj strani biti ​​specijalni izaslanik Steve Witkoff i Jared Kushner, neslužbeni savjetnik američkog predsjednika Donalda Trumpa, dok će Rusiju predstavljati Kirill Dmitriev, bliski povjerenik predsjednika Vladimira Putina.

Ukrajinski izbori

Zelenski je rekao da su razgovori sa SAD-om o mogućim izborima u Ukrajini ograničeni na predsjedničke izbore, dodajući da nema planova za parlamentarne ili lokalne izbore.

Rekao je da je Washington pokrenuo pitanje održavanja predsjedničkih izbora i da je izrazio spremnost za takvo glasanje pod odgovarajućim uvjetima.

- Sjedinjene Američke Države su podnijele zahtjev za predsjedničke izbore i ja sam im rekao da bih bio spreman za takve izbore. Nismo razmatrali izbore za Radu (Vrhovnu Radu ili parlament) i lokalne izbore - rekao je.