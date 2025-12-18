Nakon 43 godine, otac pronašao otetu kćerku: Kad je policija "pritisla" majku, uslijedilo šok otkriće

Priča koja je potresla Kentaki i privukla pažnju Amerikanaca počinje 1983. godine, kada je Debra Li Njuton odlučila da napusti muža, Džoa Njutona, i sa trogodišnjom kćerkom Mišel napusti dom u Luivilu.
Iako je porodica pripremala selidbu u Džordžiju, zbog Debrinog novog posla, ona je otišla ranije sa djetetom. Nakon, kako su vlasti opisale, “posljednjeg telefonskog poziva” ocu - između 1984. i 1985. godine, majka i kćerka su potpuno nestale.
Nisu odustajali od potrage
Džo je godinama živio bez odgovora na pitanje gdje mu se nalazi kćerka.
- Uvijek je bila u našem srcu - rekao je lokalnim medijima.
Porodica nije odustajala od potrage, ali nije bilo tragova. Debra je osumnjičena za više krivičnih dela, između ostalih kršenja propisa o starateljstvu, a neko vrijeme se nalazila među osam najtraženijih otmičara-roditelja na FBI listi.
Bizarni slučaj je 2000. godine odbačen, jer nadležni nisu mogli da stupe u kontakt sa Džoom, dok je Mišel 2005. izbrisana iz Nacionalne baze nestale djece.
Život pod novim imenom
Deceniju kasnije, član porodice je podstakao policiju okruga Džeferson da pokrene potragu, a Debra je 2016. ponovo optužena. Ipak, odgovori su izostali do 2024, kada je Nacionalni centar za nestalu djecu objavio starosno-izmijenjenu fotografiju, pokazujući kako bi Mišel i Debra mogle izgledati danas.
Nakon objave fotografije, jedan stanovnik okruga Marion na Floridi je kontaktirao Crime Stoppers, identifikujući moguću 66-godišnju ženu pod drugim imenom.
Policija je uporedila noviju fotografiju sa slikom Debre iz 1983. i potvrdila sličnost. Dalja DNK analiza sa Debrinom sestrom pokazala je 99,99% podudarnost. Otkriveno je da Debra živi u penzionerskom naselju The Villages na Floridi, dok je Mišel pronađena u drugoj saveznoj državi, gdje je živjela pod novim imenom.
"Bilo je kao da je ponovo beba"
Prije dvije sedmice, Mišel se vratila kući sa posla i bila šokirana kada je zatekla policiju na svom pragu.
- Rekli su mi: ‘Nisi ono što misliš da jesi. Ti si nestala osoba. Ti si Mišel Meri Njuton’ - ispričala je danas 45-godišnja žena.
Tek tada je shvatila da je bila žrtva otmice i sve što je propustila odrastajući. Njen otac Džo je, nakon više od četiri decenije, konačno mogao da doživi trenutak koji ga je ganuo do suza, prenosi Daily Mail.
- Bilo je kao da je ponovo beba. Kao da je anđeo. Taj trenutak ne bih mijenjao ni za šta - rekao je medijima nakon susreta sa kćerkom.
"Moj cilj je da ih podržim"
Zamjenik šerifa Stiv Hili je istakao da ovakav slučaj policajci vide jednom u karijeri i pohvalio istragu i hrabrost osobe koja je dala ključnu informaciju.
Debra se suočava sa više optužbi za koje ne postoji zastarjelost. Sudski dokumenti pokazuju da se izjasnila da “nije kriva” i da je puštena na slobodu uz kauciju. Ponovo će se pojaviti pred sudom 23. januara.
U međuvremenu, Mišel pokušava da ponovo uspostavi vezu sa porodicom.
- Moj cilj je da ih podržim i pomognem da sve ovo mirno dožive - rekla je medijima.