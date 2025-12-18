Nakon 43 godine, otac pronašao otetu kćerku: Kad je policija "pritisla" majku, uslijedilo šok otkriće

Priča koja je potresla Kentaki i privukla pažnju Amerikanaca počinje 1983. godine, kada je Debra Li Njuton odlučila da napusti muža, Džoa Njutona, i sa trogodišnjom kćerkom Mišel napusti dom u Luivilu. Iako je porodica pripremala selidbu u Džordžiju, zbog Debrinog novog posla, ona je otišla ranije sa djetetom. Nakon, kako su vlasti opisale, “posljednjeg telefonskog poziva” ocu - između 1984. i 1985. godine, majka i kćerka su potpuno nestale. Nisu odustajali od potrage Džo je godinama živio bez odgovora na pitanje gdje mu se nalazi kćerka. - Uvijek je bila u našem srcu - rekao je lokalnim medijima. Porodica nije odustajala od potrage, ali nije bilo tragova. Debra je osumnjičena za više krivičnih dela, između ostalih kršenja propisa o starateljstvu, a neko vrijeme se nalazila među osam najtraženijih otmičara-roditelja na FBI listi.

Bizarni slučaj je 2000. godine odbačen, jer nadležni nisu mogli da stupe u kontakt sa Džoom, dok je Mišel 2005. izbrisana iz Nacionalne baze nestale djece. Život pod novim imenom Deceniju kasnije, član porodice je podstakao policiju okruga Džeferson da pokrene potragu, a Debra je 2016. ponovo optužena. Ipak, odgovori su izostali do 2024, kada je Nacionalni centar za nestalu djecu objavio starosno-izmijenjenu fotografiju, pokazujući kako bi Mišel i Debra mogle izgledati danas. Nakon objave fotografije, jedan stanovnik okruga Marion na Floridi je kontaktirao Crime Stoppers, identifikujući moguću 66-godišnju ženu pod drugim imenom. Policija je uporedila noviju fotografiju sa slikom Debre iz 1983. i potvrdila sličnost. Dalja DNK analiza sa Debrinom sestrom pokazala je 99,99% podudarnost. Otkriveno je da Debra živi u penzionerskom naselju The Villages na Floridi, dok je Mišel pronađena u drugoj saveznoj državi, gdje je živjela pod novim imenom. "Bilo je kao da je ponovo beba" Prije dvije sedmice, Mišel se vratila kući sa posla i bila šokirana kada je zatekla policiju na svom pragu.