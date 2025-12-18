Renovirali kuću, a potom je uslijedio šok: Skinuli staru ploču sa zida i naišli na nevjerovatno otkriće

Prilikom kupovine nekretnine, detaljan pregled kuće ili stana je ključan, a kako bi se kasnije izbjegla neprijatna iznenađenja.

Provjera moguće vlage i buđi, stanja prozora, kao i ispravnosti električnih instalacija, spada u osnovne korake prije zaključenja kupovine.

Ipak, pojedini detalji mogu se provjeriti tek nakon što je ponuda prihvaćena i kada kupci dobiju uvid u dodatnu dokumentaciju, poput podataka iz zemljišnih knjiga.

Za jedan par, međutim, pravo otkriće uslijedilo je tek nakon što su se uselili i započeli renoviranje novog doma, prenosi Mirror.

Na snimku, objavljenom na TikTok profilu Goldenberry, novi vlasnici objašnjavaju da su se uselili u kuću sagrađenu 1930-ih. Zatekli su gipsane zidove koje su željeli da uklone kako bi otkrili originalnu ciglu, ali su tokom radova naišli na veliko iznenađenje.