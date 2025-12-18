Renovirali kuću, a potom je uslijedio šok: Skinuli staru ploču sa zida i naišli na nevjerovatno otkriće

Prilikom kupovine nekretnine, detaljan pregled kuće ili stana je ključan, a kako bi se kasnije izbjegla neprijatna iznenađenja.
Provjera moguće vlage i buđi, stanja prozora, kao i ispravnosti električnih instalacija, spada u osnovne korake prije zaključenja kupovine.
Ipak, pojedini detalji mogu se provjeriti tek nakon što je ponuda prihvaćena i kada kupci dobiju uvid u dodatnu dokumentaciju, poput podataka iz zemljišnih knjiga.
Za jedan par, međutim, pravo otkriće uslijedilo je tek nakon što su se uselili i započeli renoviranje novog doma, prenosi Mirror.
Na snimku, objavljenom na TikTok profilu Goldenberry, novi vlasnici objašnjavaju da su se uselili u kuću sagrađenu 1930-ih. Zatekli su gipsane zidove koje su željeli da uklone kako bi otkrili originalnu ciglu, ali su tokom radova naišli na veliko iznenađenje.
Vrata decenijama nisu korištena
Kako tvrde, pronašli su vrata za koja “niko nije znao da postoje“! Par navodi da vrata nisu bila pomenuta tokom procesa kupovine kuće i da su uvjereni kako ni prethodni vlasnik nije znao za njihovo postojanje.
Iako su bili sigurni da vrata djeluju “ukleto“, odlučili su da ih otvore. Snimak koji su objavili prikazuje trenutak kada su, poslije velikih muka, uspjeli da ih razvale. Vrata su bila zaglavljena, bez kvake i očigledno decenijama nekorištena.
Iza njih, međutim, nije se krila nekakva jeziva prostorija, već dodatno kupatilo, koje je godinama bilo potpuno zatvoreno i sakriveno, prenosi Telegraf.rs.
"Nešto definitivno nije u redu..."
U opisu snimka su naveli: “Svi su očekivali ukletu sobu... Bili smo šokirani kada smo shvatili da se iza vrata nalazi drugo kupatilo, jer su ga prethodni vlasnici bukvalno zazidali“.
Par je kasnije shvatio da se kupatilo na spratu nalazi tačno iznad novootkrivenog prostora. Kada su podigli plafonsku ploču, otkrili su da su podne daske iznad skrivene prostorije u lošem stanju i da postoji ozbiljan rizik od rušenja.
Mnogi korisnici su ostavljali poruke, insistirajući da prostorija nije zatvorena bez razloga. Savjetovali su par da ih ne diraju.
“Postojao je razlog zašto je kupatilo zazidano“, napisao je jedan korisnik.
“Nešto mi govori da se u tom kupatilu nešto dogodilo, zato su ga i zatvorili“, dodao je drugi.
“Nešto definitivno nije u redu s tim kupatilom. Niko ne zatvara potpuno funkcionalno kupatilo bez dobrog razloga”, zaključio je treći.