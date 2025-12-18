Američki Kongres trajno ukinuo sankcije Siriji

Sirijski predsjednik Ahmed al-Sharaa tražio je trajno ukidanje sankcija, plašeći se da će, sve dok mjere ostanu na snazi, odvratiti firme oprezne zbog pravnih rizika u najvećoj svjetskoj ekonomiji.

Američki Kongres trajno je ukinuo sankcije nametnute Siriji pod svrgnutim vođom Basharom al-Assadom, otvarajući put povratku ulaganja u ratom razorenu zemlju.

Senat je usvojio ukidanje Cezarovog zakona iz 2019. kao dio sveobuhvatnog godišnjeg vojnog paketa. Senat je glasao sa 77 glasova za i 20 protiv zakona, koji je već odobrio Zastupnički dom i očekuje se da će ga potpisati Trump.

Ukidanje, koje su široko podržali zastupnici obje stranke, “odlučan je korak prema davanju sirijskom narodu stvarne prilike za obnovu nakon decenija nezamislive patnje“, izjavla je senatorica Jeanne Shaheen, vodeća demokratkinja u Odboru za vanjske odnose Senata.

Damask je pozdravio odluku kao prekretnicu.

- Izražavamo zahvalnost i poštovanje američkom Senatu za podršku sirijskom narodu i glas za ukidanje Cezarovog zakona - izjavio je sirijski ministar vanjskih poslova Asaad al-Shaibani.

Opisao je taj potez kao “pozitivan razvoj događaja koji otvara nove horizonte za suradnju i partnerstvo između naše zemlje i svijeta“.