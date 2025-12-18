Zelenski najavio ukrajinsko-američke razgovore o okončanju rata

Predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u četvrtak da će ukrajinska i američka delegacija u petak i subotu održati nove razgovore u Sjedinjenim Državama s ciljem okončanja ruske invazije.

Američki predsjednik Donald Tramp zalaže se za brzi dogovor o okončanju borbi, a pregovarački timovi predložili su nacrte planova za okončanje rata.

- U petak i subotu naš će tim biti u Sjedinjenim Američkim Državama; već su na putu i Amerikanci ih čekaju - izjavio je Zelenski novinarima.

Tramp je rekao da je dogovor bliži nego ikad nakon što su se Zelenski, američki i evropski zvaničnici prošle sedmice dogovorili o planu od 20 tačaka.

Rusija, ipak, još nije reagirala na najnoviji predlog, a ruski čelnik Vladimir Putin ponovio je da Moskva namjerava slijediti svoje maksimalističke vojne ciljeve u Ukrajini.

- Svi znamo stav Rusije. Žele zauzeti cijeli Donbas - rekao je Zelenski, misleći na dvije istočne regije Ukrajine za koje je Putin tvrdio da ih je anektirao 2022. godine.

Zelenski je više puta kazao da Ukrajina nije spremna odustati od teritorija koje ruske snage nisu uspjele zauzeti.

Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je u srijedu da će Moskva “sigurno“ postići svoje ciljeve u Ukrajini.

Govoreći odvojeno u četvrtak, Zelenski je također rekao kako se nada da će Vašington ponuditi više detalja o sigurnosnim garancijama koja Sjedinjene Države mogu ponuditi kako bi zaštitile Ukrajinu od još jedne ruske invazije.

- Postoji pitanje na koje još ne mogu dobiti odgovor. Šta će Sjedinjene Američke Države učiniti ako Rusija ponovo krene s agresijom? Šta će te sigurnosne garancije učiniti; kako će funkcionirati? - izjavio je Zelenski na konferenciji za novinare, prenosi AFP.