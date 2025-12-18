Evropska unija uspostavila listu "sigurnih zemalja" s ciljem ubrzanja deportacija

Pregovarači Evropske unije (EU) danas su postigli dogovor o ubrzanju deportacija neuspješnih tražilaca azila kroz uspostavljanje prve zajedničke liste "sigurnih zemalja porijekla".

Prema kompromisu koji su postigli vlade država članica EU i Evropski parlament, na listi bi trebali biti Maroko, Tunis, Egipat, Kosovo, Kolumbija, Indija i Bangladeš.

Kao opće načelo, zemlje koje su kandidati za članstvo u EU također će se smatrati sigurnim. To bi moglo uključivati države poput Albanije, Crne Gore i Turske.

Ipak, moguće su iznimke, na primjer ako je EU uvela sankcije nekoj zemlji ili ako u njoj izbije oružani sukob.

Evropski parlament je u saopćenju naveo da se lista u budućnosti može dodatno proširivati.

Evropska komisija bit će zadužena za praćenje situacije u zemljama koje se nalaze na listi i za reagiranje u slučaju promjena okolnosti. Ukoliko se stanje pogorša, Evropska komisija bi mogla privremeno suspendovati status neke zemlje kao sigurne.

Lista na nivou EU bit će pravno obavezujuća za sve države članice.

Istovremeno, pojedinačni zahtjevi za azil i dalje će se razmatrati od slučaja do slučaja. Podnosioci zahtjeva iz zemalja koje se nalaze na listi neće automatski biti deportovani, ali će se njihovi zahtjevi obrađivati po ubrzanoj proceduri.

Njemačka već ima vlastitu listu sigurnih zemalja porijekla, što je oznaka namijenjena bržem provođenju deportacija. Od zemalja koje su uvrštene na novu listu EU, po njemačkom zakonodavstvu su do sada kao sigurne bile označene samo Kosovo, Albanija i Crna Gora.

Današnji dogovor još zahtijeva formalno odobrenje Evropskog parlamenta i država članica EU, što je obično proceduralni korak nakon što pregovarači postignu kompromis, prenosi DPA.