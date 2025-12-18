Brajan Volš osuđen na doživotni zatvor zbog ubistva Beograđanke Ane: Raskomadao tijelo supruge pa ga bacio u kontejner

Brajan Volš danas je osuđen na doživotni zatvor zbog ubistva svoje supruge Ane Volš, koja je nestala prije gotovo tri godine, a čije tijelo nikada nije pronađeno. Sud je odlučio da Volš nema pravo na uslovni otpust. Volš je ranije ove sedmice proglašen krivim za ubistvo Ane Volš. Ana je bila imigrantkinja iz Srbije, a posljednji put je viđena u noći između 31. decembra i 1. januara, nakon novogodišnjeg okupljanja u porodičnoj kući.

Osuđen je za ubistvo prvog stepena, a optužnica ga je teretila da je suprugu usmrtio 1. januara 2023. godine, nekoliko sati nakon dočeka Nove godine, dok je njihovo troje maloljetne djece bilo u kući. Tužilaštvo je navelo da je Volš nakon ubistva pokušao prikriti zločin i nezakonito se riješiti tijela. U dokaznom postupku poseban značaj imale su njegove internet pretrage, koje su se odnosile na načine prikrivanja tragova te uklanjanja tijela.