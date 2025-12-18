Brajan Volš osuđen na doživotni zatvor zbog ubistva Beograđanke Ane: Raskomadao tijelo supruge pa ga bacio u kontejner

Brajan Volš danas je osuđen na doživotni zatvor zbog ubistva svoje supruge Ane Volš, koja je nestala prije gotovo tri godine, a čije tijelo nikada nije pronađeno. Sud je odlučio da Volš nema pravo na uslovni otpust.
Volš je ranije ove sedmice proglašen krivim za ubistvo Ane Volš. Ana je bila imigrantkinja iz Srbije, a posljednji put je viđena u noći između 31. decembra i 1. januara, nakon novogodišnjeg okupljanja u porodičnoj kući.
Osuđen je za ubistvo prvog stepena, a optužnica ga je teretila da je suprugu usmrtio 1. januara 2023. godine, nekoliko sati nakon dočeka Nove godine, dok je njihovo troje maloljetne djece bilo u kući.
Tužilaštvo je navelo da je Volš nakon ubistva pokušao prikriti zločin i nezakonito se riješiti tijela. U dokaznom postupku poseban značaj imale su njegove internet pretrage, koje su se odnosile na načine prikrivanja tragova te uklanjanja tijela.
Tokom prvog ispitivanja, Volš je istražiteljima tvrdio da je njegova supruga hitno otputovala u Vašington zbog posla. Međutim, svjedoci su izjavili da nema dokaza da je otišla na aerodrom ili se ukrcala na let, a utvrđeno je i da se nije javljala poslodavcu sve do 4. januara.
Kasnije je Volš priznao da je pokušao prikriti smrt supruge, tvrdeći da je paničario nakon što ju je pronašao mrtvu. Njegov tim odbrane nije izvodio svjedoke, navodeći da je postupao iz straha i šoka nakon što je shvatio da Ana ne reaguje.