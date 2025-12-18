Zelenski: Nejasno kako će funkcionisati američke sigurnosne garancije

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u četvrtak da Ukrajina još nije postigla dogovor sa Sjedinjenim Američkim Državama o ključnim pitanjima poput regije Donbas, Nuklearne elektrane Zaporožja (ZNPP) i reparacijskih kredita, naglašavajući da Kijev i dalje nema jasno objašnjenje kako bi američke sigurnosne garancije funkcionisale u slučaju ponovne ruske agresije, javlja Anadolu. Neriješena pitanja Govoreći na konferenciji za novinare u Briselu, nakon sastanka s liderima Evropske unije, Zelenski je rekao da se razgovori s Vašingtonom nastavljaju, ali da više osjetljivih pitanja i dalje ostaje otvoreno.

- Donbas je neriješeno pitanje; imamo različite poglede. Nuklearna elektrana, koju je okupirala Ruska Federacija, ne radi; ona je uništena, ali bi trebala raditi i isporučivati električnu energiju, to je naša elektrana, naša prava, i to pitanje je neriješeno. Pitanje novca je također neriješeno - kazao je. Sigurnosne garancije Zelenski je dodao da Ukrajina još uvijek čeka jasno objašnjenje iz Vašingtonu o praktičnom mehanizmu američkih sigurnosnih garancija. - Još uvijek ne mogu dobiti odgovor kako će tačno funkcionisati sigurnosne garancije Sjedinjenih Američkih Država u slučaju ruske agresije - rekao je.

Napomenuo je i da evropski partneri zasad nisu direktno razgovarali o pružanju sigurnosnih garancija uporedivih s članom 5 Sjevernoatlantskog saveza. - Evropske partnerske zemlje još nisu direktno govorile o sigurnosnim garancijama po uzoru na član 5 - istakao je ukrajinski predsjednik. Finansijska podrška Govoreći o finansijskoj podršci, naveo je da su lideri EU informisani kako bi odluka o dodatnoj finansijskoj pomoći mogla biti donesena do kraja godine, upozorivši na ozbiljne rizike ukoliko se praznine u finansiranju nastave. - Razumijemo da većina lidera podržava reparacijski kredit, ali postoje i lideri koji podržavaju druge instrumente - rekao je, dodajući da se Ukrajina suočava s potencijalnim budžetskim deficitom od 45 do 50 milijardi eura.