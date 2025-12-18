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REAKCIJA

Međunarodni krivični sud odbacio nove američke sankcije protiv dvojice sudija

Takve mjere usmjerene protiv sudija i tužilaca koje su izabrale države članice potkopavaju vladavinu prava, poručio je ICC

Međunarodni krivični sud. Anadolija

Anadolija

18.12.2025

Međunarodni krivični sud (ICC) saopćio je u četvrtak da snažno odbacuje nove sankcije Sjedinjenih Američkih Država protiv dvoje sudija ICC-a, ocijenivši taj potez kao drastičan napad na nezavisnost nepristrasne sudske institucije.

ICC je oštro kritikovao najavu novih američkih sankcija protiv sudije Goče Lordkipanidzea iz Gruzije i sudije Erdenebalsurena Damdina iz Mongolije.

- Ove sankcije predstavljaju drastičan napad na nezavisnost nepristrasne sudske institucije koja djeluje u skladu s mandatom koji su joj dodijelile države članice iz svih regija - navodi se u saopćenju ICC-a.

Sud je naveo da, kada se pravosudni akteri zastrašuju zbog primjene zakona, u opasnost se dovodi sam međunarodni pravni poredak.

- Takve mjere koje su usmjerene protiv sudija i tužilaca koje su izabrale države članice podrivaju vladavinu prava - saopćio je sud.

U saopćenju je ponovljeno da sud čvrsto stoji uz svoje osoblje, kao i uz žrtve nezamislivih zločina.

Ranije u četvrtak, američki državni sekretar Marco Rubio najavio je uvođenje sankcija SAD-a protiv dvoje sudija ICC-a zbog, kako je rekao, njihovog direktnog učešća u onome što je nazvao nelegitimnim ciljanjem Izraela.

Ranije su Sjedinjene Američke Države uvele sankcije zvaničnicima ICC-a zbog odobravanja naloga za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i bivšeg ministra odbrane Joava Galanta, naloga koji terete obojicu zvaničnika za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti u Pojasu Gaze.

# IZRAEL
# SAD
# GAZA
# MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD
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