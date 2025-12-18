Međunarodni krivični sud odbacio nove američke sankcije protiv dvojice sudija

Međunarodni krivični sud (ICC) saopćio je u četvrtak da snažno odbacuje nove sankcije Sjedinjenih Američkih Država protiv dvoje sudija ICC-a, ocijenivši taj potez kao drastičan napad na nezavisnost nepristrasne sudske institucije.

ICC je oštro kritikovao najavu novih američkih sankcija protiv sudije Goče Lordkipanidzea iz Gruzije i sudije Erdenebalsurena Damdina iz Mongolije.

- Ove sankcije predstavljaju drastičan napad na nezavisnost nepristrasne sudske institucije koja djeluje u skladu s mandatom koji su joj dodijelile države članice iz svih regija - navodi se u saopćenju ICC-a.