Najpotresniji prizor iz sudnice: Na izricanje presude Brajanu došla Anina sestra, obratila se drhtavim glasom

Aleksandra Dimitrijević, sestra Ane Volš, prisustvovala je izricanju presude njenom zetu Brajanu Volšu, koji je danas osuđen na doživotni zatvor zbog Aninog ubistva.
Neposredno prije izricanja kazne, sudija je pozvala Aleksandru da izađe za govornicu za svjedoke. Drhtavim glasom i sa suzama u očima, predstavila se i obratila sudu i prisutnima.
- Ja sam sestra Ane Volš. Danas sam ovdje u svoje ime i u ime moje majke. Želim podijeliti sa sudom kako je gubitak moje sestre u januaru 2023. godine zauvijek promijenio naše živote i ostavio nas s nepodnošljivom prazninom - rekla je Aleksandra.
Istakla je da je Anina smrt iznenada promijenila njihov svijet na način kakav nikada nisu mogli zamisliti.
- Ana nije bila samo moja sestra. Bila je osoba s kojom sam odrasla, neko ko me je poznavao onako kako me niko više nikada neće poznavati. Borim se s tugom koja dolazi bez upozorenja, nadajući se svakog jutra da je sve ovo samo ružan san - kazala je Aleksandra.
Posebno je naglasila bolnu činjenicu da će Anina djeca odrastati bez majke.
- Bez majčine ruke koja bi ih vodila. Pred njima je život pun velikih i malih trenutaka u kojima će se njeno odsustvo duboko i bolno osjećati - dodala je.
- Ova tragedija je potpuno slomila moju majku. Ona je u teškoj depresiji i svakodnevno hronično iscrpljena. Nosi teret gubitka kćerke. Naša porodica još uči kako da živi s ovom prazninom. Svi praznici i rođendani sada su tihi podsjetnici da nje više nema. Zbog okolnosti pod kojima je moja sestra umrla, oduzeta nam je mogućnost da se oprostimo i ispoštujemo naše običaje, što je našu tugu učinilo još težom - navela je Aleksandra.
- Ana je bila majka, kćerka, sestra i prijateljica. Njen život je nepravedno oduzet. Nedostaje nam više nego što riječi mogu opisati. Svjesni smo da je nijedna kazna ne može vratiti, ali molimo sud da uzme u obzir trajne posljedice koje je ovaj gubitak ostavio na našu porodicu, a posebno na njenu djecu - rekla je Aleksandra.
Na kraju se zahvalila detektivima i svima koji su radili na rasvjetljavanju ovog slučaja.
- Ana nikada neće biti zaboravljena. Zauvijek ćemo nositi sjećanje na nju - rekla je, dok joj je glas pucao od jecaja.
Podsjetimo, Brajan Volš je danas osuđen na doživotni zatvor zbog ubistva svoje supruge Ane Volš, koja je nestala 1. januara 2023. godine. Njeno tijelo do danas nije pronađeno.