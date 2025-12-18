Najpotresniji prizor iz sudnice: Na izricanje presude Brajanu došla Anina sestra, obratila se drhtavim glasom

Aleksandra Dimitrijević, sestra Ane Volš, prisustvovala je izricanju presude njenom zetu Brajanu Volšu, koji je danas osuđen na doživotni zatvor zbog Aninog ubistva. Neposredno prije izricanja kazne, sudija je pozvala Aleksandru da izađe za govornicu za svjedoke. Drhtavim glasom i sa suzama u očima, predstavila se i obratila sudu i prisutnima. - Ja sam sestra Ane Volš. Danas sam ovdje u svoje ime i u ime moje majke. Želim podijeliti sa sudom kako je gubitak moje sestre u januaru 2023. godine zauvijek promijenio naše živote i ostavio nas s nepodnošljivom prazninom - rekla je Aleksandra.

Istakla je da je Anina smrt iznenada promijenila njihov svijet na način kakav nikada nisu mogli zamisliti. - Ana nije bila samo moja sestra. Bila je osoba s kojom sam odrasla, neko ko me je poznavao onako kako me niko više nikada neće poznavati. Borim se s tugom koja dolazi bez upozorenja, nadajući se svakog jutra da je sve ovo samo ružan san - kazala je Aleksandra. Posebno je naglasila bolnu činjenicu da će Anina djeca odrastati bez majke. - Bez majčine ruke koja bi ih vodila. Pred njima je život pun velikih i malih trenutaka u kojima će se njeno odsustvo duboko i bolno osjećati - dodala je.