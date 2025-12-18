Poljoprivrednici traktorima blokirali ceste u Briselu protestirajući zbog trgovinskog sporazuma EU-a i Mercosura

Poljoprivrednici iz cijele Evrope okupili su se u četvrtak u Briselu kako bi protestirali zbog sporazuma o slobodnoj trgovini između Evropske unije i nekoliko južnoameričkih zemalja, blokirajući puteve u glavnom gradu svojim traktorima.

Evropska poljoprivredna federacija Copa-Cogeca očekuje da će u protestima učestvovati oko 10.000 demonstranata.

Poljoprivrednici su izrazili zabrinutost da bi sporazum EU-Mercosur, koji uključuje Argentinu, Brazil, Paragvaj i Urugvaj, mogao stvoriti nelojalnu konkurenciju i nanijeti štetu evropskoj poljoprivredi.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio je, po dolasku na samit lidera, da EU ne smije ugroziti svoje poljoprivrednike i proizvođače hrane potpisivanjem sporazuma sa zemljama Mercosura koji još nije finaliziran.

Francuska i Italija pozvale su na odgađanje potpisivanja dok se ne ispune odgovarajući uslovi za zaštitu poljoprivrednika.

Međutim, Njemačka i Španija ostaju među najjačim zagovornicima sporazuma, tvrdeći da bi on povećao evropski izvoz u vrijeme slabog ekonomskog rasta i pojačane globalne konkurencije. Pristalice također vide Mercosur kao način diverzifikacije trgovinskih partnerstava u uslovima rastućih carinskih pritisaka iz Sjedinjenih Američkih Država.

Prva grupa demonstranata stigla je u srijedu navečer, a danas su tenzije eskalirale na Trgu Luksemburg, gdje su neki demonstranti bacali staklene boce i krompire, dok su pojedini zapalili drva sa svojih prikolica u blizini Evropskog parlamenta.

Korištena je i pirotehnika. Policija je odgovorila suzavcem i vodenim topovima.

Iako su poljoprivrednici namjeravali da dođu do zgrade Evropskog vijeća, gdje lideri EU održavaju samit, policija je postavila barikade i nije im dozvolila prolaz. Traktori su parkirani duž puta koji vodi ka zgradi Vijeća.

Do sada je oko 150 traktora stiglo u Brisel, dok je nekoliko kolona još uvijek na putu.

Neki glavni putevi su privremeno zatvoreni zbog protesta, a javni prevoz je poremećen.