Moskva signalizira mogućnost ustupka Ukrajini: Rasprava o stranim trupama ostaje otvorena

Kremlj je saopćio da raspoređivanje stranih vojnih snaga u Ukrajini ostaje tema o kojoj se može razgovarati, ali je odbio otkrivati detalje prijedloga o evropskoj multinacionalnoj vojnoj sili, koji su ranije iznijeli lideri Evropske unije.

Iz Kremlja poručuju da pitanje prisustva stranih trupa u Ukrajini nije zatvoreno, ali da se o tome treba razgovarati iza zatvorenih vrata.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je u srijedu da moguće prisustvo stranih snaga u Ukrajini predstavlja "predmet razgovora", ali je odlučno odbio davati dodatna pojašnjenja za medije.

Peskov je komentirao raniju zajedničku izjavu lidera Evropske unije u kojoj se poziva na sigurnosne garancije za Kijev, uključujući mogućnost formiranja multinacionalne vojne sile pod evropskim vodstvom. Prijedlog predviđa formiranje "koalicije voljnih" koja bi djelovala unutar Ukrajine.

- U ovoj fazi nećemo javno raspravljati ni o općim konceptima ni o konkretnim detaljima - rekao je Peskov, naglašavajući da je stav Moskve o stranim trupama u Ukrajini već jasno iznesen od predsjednika Vladimira Putina i drugih visokih zvaničnika.

Dodao je da stav Moskve ostaje "dosljedan, dobro poznat i potpuno jasan", ali je ponovio da samo pitanje ostaje otvoreno za razgovor.

Prema saopćenju EU, predložena sila bi podržavala obnovu ukrajinskih oružanih snaga i jačanje dugoročne sigurnosne arhitekture zemlje. Mandat bi uključivao nadzor nad zračnim prostorom, jačanje pomorske sigurnosti i vođenje operacija na teritoriji Ukrajine.

Evropski lideri ovu inicijativu vide kao dio šireg plana za osiguranje trajnih sigurnosnih garancija Kijevu, dok rat traje i dok se intenziviraju diskusije o budućoj odbrambenoj poziciji Evrope.

Moskva je više puta upozorila da bi prisustvo zapadnih trupa u Ukrajini smatrala značajnom eskalacijom, dok evropske prijestolnice istražuju nove načine jačanja vojne otpornosti Ukrajine.

Odbijajući da javno govori o detaljima, Kremlj je signalizirao da bi dijalog o raspoređivanju stranih trupa vjerojatno bio vođen kroz diplomatske kanale ili neformalne pregovore, a ne na javnim forumima.