Video / Iluminati pred kamerama: Prvi put zabilježena njihova ceremonija, ko su i koja je njihova misija

Riječ je o ekskluzivnim snimcima koji su emitovani u emisiji “Thema Uncut“, novinara Friksa Drakontidisa, pod nazivom "Ceremonije Iluminata u Atini", a koji su izazvali veliku pažnju javnosti.

Kamera grčke medijske kuće ProtoThema prva je ušla i snimila unutrašnjost prostora u kojem se, prema navodima autora, okuplja bratstvo Iluminata.

Šta se događa iza zatvorenih vrata?

Decenijama se Iluminati kreću na granici između mita i stvarnosti.

Glasine, teorije zavjere, šaputanja i pojedinačna svjedočenja stvorili su mračni mozaik, ali bez ikakvog stvarnog uvida u ono što se događa iza zatvorenih vrata, piše ProtoThema.

Pomenuta emisija donosi zaokret u dosadašnjem pristupu temi.

Umjesto ponavljanja raznoraznih teorija i neprovjerenih priča, autor se, kako se navodi, oslanja na vizuelni materijal i dokumentovanu analizu.

Ko učestvuje u ceremonijama?

Cilj nije senzacionalizam, već pokušaj da se odgovori na pitanja koja decenijama izazivaju znatiželju.

Ko učestvuje u ovim ceremonijama? Kako su organizovane? Koji simboli dominiraju prostorom i kakva je uloga nastavljača ovog tajanstvenog bratstva u savremenom društvu - samo su neka od pitanja na koja emisija pokušava da pruži odgovore.

Uz svjedočenja, dokumentaciju i ekskluzivne snimke iz unutrašnjosti objekta, gledaoci dobijaju priliku da vide ono o čemu se do sada govorilo samo u pola glasa.