Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

POJAVIO SE SNIMAK

Nakon izricanja kazne: Volš jedva stoji, samo što ne zaplače

Brajan Volš danas je osuđen na doživotni zatvor bez mogućnosti uslovnog otpusta zbog ubistva svoje supruge Ane Volš, porijeklom iz Beograda

Brajan Volš. Boston 25 News

M. Až.

18.12.2025

Američki mediji objavili su snimak Brajana Volša u trenutku kada je, nakon izricanja doživotne kazne zatvora, izveden iz zgrade suda zbog ubistva supruge Ane Volš.

Okružen stražarima, pognute glave i bez ikakvog otpora, Volš je u tišini napustio sudnicu. Izraz na njegovom licu odavao je potpuni slom, kao da je tek tada postao svjestan razmjera zločina i činjenice da za njega više nema povratka. Pogled mu je bio prazan, koraci nesigurni, a nekadašnja samouvjerenost potpuno je iščezla.

Na snimku se vidi kako Volš jedva stoji na nogama, dok izraz njegovog lica pokazuje da se posljednjim snagama suzdržava da ne zaplače.

Podsjećamo, Brajan Volš danas je osuđen na doživotni zatvor bez mogućnosti uslovnog otpusta zbog ubistva svoje supruge Ane Volš, porijeklom iz Beograda. Proglašen je krivim za ubistvo prvog stepena u ponedjeljak, gotovo tri godine nakon što je Ana nestala na Novu godinu.

Izricanju presude prisustvovala je i njegova majka, koja je, dok su policajci izvodili Brajana iz sudnice, stajala sa prekriženim rukama.

Porota u Dedamu, u saveznoj državi Masačusets, odbacila je Volšovu tvrdnju da je njegova supruga Ana, direktorica u sektoru nekretnina, iznenada preminula u njihovom domu, prije nego što je on započeo internet pretrage koje su kasnije postale ključni dio optužnice.

# SAD
# BRIAN WALSHE
# ANA WALSHE
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (2)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.