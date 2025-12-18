Nakon izricanja kazne: Volš jedva stoji, samo što ne zaplače

Američki mediji objavili su snimak Brajana Volša u trenutku kada je, nakon izricanja doživotne kazne zatvora, izveden iz zgrade suda zbog ubistva supruge Ane Volš.

Okružen stražarima, pognute glave i bez ikakvog otpora, Volš je u tišini napustio sudnicu. Izraz na njegovom licu odavao je potpuni slom, kao da je tek tada postao svjestan razmjera zločina i činjenice da za njega više nema povratka. Pogled mu je bio prazan, koraci nesigurni, a nekadašnja samouvjerenost potpuno je iščezla.