Nakon izricanja kazne: Volš jedva stoji, samo što ne zaplače

Američki mediji objavili su snimak Brajana Volša u trenutku kada je, nakon izricanja doživotne kazne zatvora, izveden iz zgrade suda zbog ubistva supruge Ane Volš.
Okružen stražarima, pognute glave i bez ikakvog otpora, Volš je u tišini napustio sudnicu. Izraz na njegovom licu odavao je potpuni slom, kao da je tek tada postao svjestan razmjera zločina i činjenice da za njega više nema povratka. Pogled mu je bio prazan, koraci nesigurni, a nekadašnja samouvjerenost potpuno je iščezla.
Na snimku se vidi kako Volš jedva stoji na nogama, dok izraz njegovog lica pokazuje da se posljednjim snagama suzdržava da ne zaplače.
Podsjećamo, Brajan Volš danas je osuđen na doživotni zatvor bez mogućnosti uslovnog otpusta zbog ubistva svoje supruge Ane Volš, porijeklom iz Beograda. Proglašen je krivim za ubistvo prvog stepena u ponedjeljak, gotovo tri godine nakon što je Ana nestala na Novu godinu.
Izricanju presude prisustvovala je i njegova majka, koja je, dok su policajci izvodili Brajana iz sudnice, stajala sa prekriženim rukama.
Porota u Dedamu, u saveznoj državi Masačusets, odbacila je Volšovu tvrdnju da je njegova supruga Ana, direktorica u sektoru nekretnina, iznenada preminula u njihovom domu, prije nego što je on započeo internet pretrage koje su kasnije postale ključni dio optužnice.