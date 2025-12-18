Tramp pozvao Ukrajinu da ubrza dogovor o okončanju rata sa Rusijom

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp danas je pozvao Ukrajinu da "brzo" postigne dogovor o završetku rata sa Rusijom, uoči novih pregovora koji bi tokom vikenda trebali biti održani u Majamiju.

- Blizu su nečega, ali se nadam da će Ukrajina djelovati brzo. Svaki put kada previše odugovlače, Rusija onda promijeni mišljenje - izjavio je Tramp novinarima u Ovalnom kabinetu, prenio je Reuters.

Prema informacijama iz Bele kuće, specijalni izaslanik Stiv Vitkof i Trampov zet Džared Kušner trebalo bi da se u Majamiju sastanu sa ruskom delegacijom, u okviru nastojanja Vašingtona da ubrza postizanje sporazuma između Moskve i Kijeva.