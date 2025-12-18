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AMERIČKI PREDSJEDNIK

Tramp pozvao Ukrajinu da ubrza dogovor o okončanju rata sa Rusijom

Svaki put kada previše odugovlače, Rusija onda promijeni mišljenje, rekao je

Donald Tramp. AP

M. Až.

18.12.2025

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp danas je pozvao Ukrajinu da "brzo" postigne dogovor o završetku rata sa Rusijom, uoči novih pregovora koji bi tokom vikenda trebali biti održani u Majamiju.

- Blizu su nečega, ali se nadam da će Ukrajina djelovati brzo. Svaki put kada previše odugovlače, Rusija onda promijeni mišljenje - izjavio je Tramp novinarima u Ovalnom kabinetu, prenio je Reuters.

Prema informacijama iz Bele kuće, specijalni izaslanik Stiv Vitkof i Trampov zet Džared Kušner trebalo bi da se u Majamiju sastanu sa ruskom delegacijom, u okviru nastojanja Vašingtona da ubrza postizanje sporazuma između Moskve i Kijeva.

# SAD
# DONALD TRUMP
# RUSIJA
# UKRAJINA
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